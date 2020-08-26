歐洲關注周庭被捕！ 再登法媒封面 黃之鋒：港府始料未及

法國最代表性的政治新聞週刊《觀點》（Le Point）最新一期封面以前香港眾志秘書長黃之鋒與前香港眾志副秘書長周庭作為看板人物，並用上長達10頁的篇幅，專題深入報導香港處境與港人抗爭運動。（圖擷取自＿Le Point網站）

2020-08-26 19:28:27

〔即時新聞／綜合報導〕法國最代表性的政治新聞週刊《觀點》（Le Point）最新一期封面以前香港眾志秘書長黃之鋒與前香港眾志副秘書長周庭作為封面人物，並用長達10頁的專題深入報導香港處境與港人抗爭運動。對此，黃之鋒指出，歐洲各國對於香港議題向來保守謹慎，然而，中共拘捕港人餘波持續蕩漾，除了引發日本反中聲浪，更觸發歐洲媒體關注，這勢必超出港府、國安公署意料。

法國老牌週刊《觀點》最新一期（第2504期）封面，以黃之鋒與周庭作為看板人物，封面主標題為「香港最後的日子（Les derniers jours de Hong Kong ）」，下方更引述黃之鋒所言：「世界會挺身捍衛我們嗎？（Le monde va-t-il nous défendre ? ）」

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對此，黃之鋒在臉書發文表示，中共政權拘捕周庭，可說是「一石激起千重浪」，不但引起中、日外交風波、日本跨黨派發表相關政見聲援香港，甚至習近平原定訪日的計劃看來也將近告吹，相信這幾週發生的一切，勢必超出港府國安公署原先預期的沙盤推演。

「歐盟各國過往一向對香港議題較為小心的取態（態度），這次拘捕的餘波就觸發了不少歐洲國家關注。」黃之鋒指出，當中最受矚目的莫過於法國老牌週刊《觀點》（Le Point）以他和周庭為封面人為，並用上長達10頁的篇幅，專題報導香港的抗爭形勢。

黃之鋒憶述，《觀點》週刊去年11月就曾將專訪黃之鋒的主題放在封面，更在法國巴黎多個車站買下燈箱廣告，對於香港議題的關注實在是非常有心。

對於週刊將他定位為「挺身對抗中國的男人、捍衛自由之英雄」，黃之鋒謙虛表示，「我總覺得很不好意思，也是有點言過其實，但我也會繼續善用自己的位置，讓世界見證香港人頑強抵抗的意志。」

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