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    港警逮2未成年人、攔查市民及記者證件 朱凱迪現身旺角

    港警在現場舉起藍旗（意為「警察警告，這集會或遊行乃屬違法，請即散去，否則可能使用武力」）。（法新社）

    港警在現場舉起藍旗（意為「警察警告，這集會或遊行乃屬違法，請即散去，否則可能使用武力」）。（法新社）

    2020-09-06 16:59:18

    〔即時新聞／綜合報導〕香港示威者今日發起九龍遊行，遊行現正持續；港警事前即掌握九龍遊行路線並恫嚇將果斷執法，今日遊行登場之前便派員至各處巡邏，稍早透過粉專公布在下午1時許逮捕2名15歲少年，在其中1人身上搜出遊行自保裝備，聲稱為護2人「福利及安全」，將人帶回警局。下午3時多，港警圍截逾30名等候過馬路的市民盤查，其中包括小孩及長者，現場更舉起藍旗（意為「警察警告，這集會或遊行乃屬違法，請即散去，否則可能使用武力」）；同一時段，港警也針對逾50名記者要求檢視記者證。泛民派立法會議員朱凱迪在下午4時現身旺角朗豪坊。

    根據港警粉專公布資訊，下午1時左右，港警在旺角港鐵站外發現2名15歲少年，1人未攜身分證，另1人則「藏有頭盔及防毒面具」，港警聲稱為「保護2名少年的福利及安全」因此將人帶回警署，並聯絡家人。

    綜合港媒報導，大批防暴港警在油麻地彌敦道文明里紅茶冰室外拉起封鎖線，攔截逾30名正在等候過馬路的市民，其中不乏小孩及老人；多台警車到場支援，港警以橙色膠帶將在場民眾分隔並進行盤查，市民在檢查之後一一離開。彌敦道近眾坊街位置也有逾10人被盤查，警方還對圍觀市民舉起藍旗警告。

    同樣發生在下午3時之後，港警在油麻地寧波街攔下50多名記者，以封鎖線圍起並要求記者出示記者證，但稱大型媒體如《TVB》、《Now》、《有線》等可先離開，再來才是報社及其他持有記協記者證者；期間，美國和澳洲發行的綜合性中文週報《看中國》記者趨前查問，但港警拒絕讓她離開，還表示「我陣間（等一下）先處理妳」。

    下午4時之後，朱凱迪現身旺角朗豪坊；朗豪坊外有大量防暴警察下車，同時宣稱正在密切留意朗豪坊情況，必要時會進入商場內執法。

    港警在旺角港鐵站外發現2名15歲少年，其中1人持有頭盔及防毒面具，2人都被帶回警局。（翻攝香港警察粉專）

    港警在旺角港鐵站外發現2名15歲少年，其中1人持有頭盔及防毒面具，2人都被帶回警局。（翻攝香港警察粉專）

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