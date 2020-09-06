香港今發起九龍遊行 港警出動裝甲車、水炮車

香港手足今日發起九龍遊行，港警目前已出動裝甲車、水炮車戒備。圖為港警裝甲車示意圖。（彭博）

2020-09-06 14:50:19

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安惡法上路，仍難抵香港示威者追求民主、捍衛權益決心，透過網路號召，在今日下午於九龍發起反對港版「國安法」遊行。香港警方事前便強調將部署2000名警力（含1600名防暴警察）在各區戒備，更威嚇將「果斷執法」；今日下午1時，港警已在西九龍等各區佈署人力戒備，並已出動銳武裝甲車及「水炮車」。

根據《香港01》報導，港警在今日中午12時多於紅隧及西隧九龍出口開始架設路障，同時在下午1時再度透過臉書強調已在主要示威地點的西九龍一帶部署足夠警力，「全港警區亦已提高戒備」，並宣揚「警方將會果斷執法」等立場威嚇意圖參加示威者；港警還在文內以嚴厲詞句恫嚇，「示威者切勿誤以為『犯完法就走』便不需承擔法律後果」。

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下午1時半左右，港警又透過臉書稱在油麻地巡邏期間，「在北海街後巷發現三袋磚頭及碎石」，聲稱該批磚頭及碎石放置點與其遊行計畫路線非常接近，在文中先入為指「不排除有人打算在該活動中使用」，並強調將翻查監視錄影器調查。

下午1時50分左右，港警的銳武裝甲車及「水炮車」從油麻地停車場的渡船街天橋駛過，預計將至遊行路線附近戒備。下午2時20分左右，前香港眾志秘書長黃之鋒身著印著「香港加油」字樣黑衣現身逸東酒店門外。

今日原為立法會選舉，但港府聲稱因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19疫情關係，在7月底宣布將立法會選舉延期一年；此舉引發香港泛民派及民主陣營國家抨擊，對此，香港示威者發起九龍遊行，主要目的為反對港版國安惡法、延後立法會選舉及健康碼等，預計在下午2時30分從九龍佐敦道一帶出發，但將視現場情況調整遊行地點。

港警稱在油麻地北海街後巷發現三袋磚頭及碎石，表示將調閱監視器調查。（圖擷取自香港警察粉專）

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