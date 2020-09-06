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    九龍遊行傳疑有港便衣警、公安埋伏 港警已帶走2名未成年人

    香港九龍遊行今登場，目前旺角及麻油地有人被依不同理由遭港警帶上警車。圖為香港九龍遊行示威現場情況。（翻攝香港警察粉專）

    香港九龍遊行今登場，目前旺角及麻油地有人被依不同理由遭港警帶上警車。圖為香港九龍遊行示威現場情況。（翻攝香港警察粉專）

    2020-09-06 15:49:59

    〔即時新聞／綜合報導〕針對港府延後立法會選舉、港版國安惡法等，香港示威者今下午2時半發起九龍遊行；港警目前已出動水砲車、裝甲車戒備，各地示威者紛紛回報現場狀況，指油尖旺地區有疑似多名便衣警力埋伏，除此之外，旺角港鐵全部出口有防暴警察。稍早前，旺角及麻油地都有人被港警帶上警車，其中包含2未成年人。

    根據「連登討論區」香港示威者約下午1時回報，油尖旺地區有許多疑似中國公安及便衣港警埋伏，示威者觀察指出，便衣多3至5個一組，衣著以黑色、半身灰色、深藍色並搭配長運動褲、牛仔褲為主，全部都戴有耳機和青綠色口罩，會停留在「藍店」（意為支持港警店家）、商場門口吹冷氣，也有帶背包，「全部身上有手槍和伸縮警棍」。

    示威者又指出，疑似中國便衣公安者多為中年打扮，像大媽和大叔，大叔打扮者多為平頭和極短髮，身上配有背包、藍或綠色系的耳機和口罩，都用中國製安卓手機，更有少部分疑似公安者都做自由行旅客打扮，「手提拖喼（拖箱）但從不進入商店/商場」，呼籲在場示威者多加留意。

    下午2時45分，示威者即時通報永安一帶被包圍，旺角港鐵全部出口都有防暴警察。綜合港媒報導，港警在旺角銀行中心外以違反「第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例」指控多名市民，其中5名被徹查者為《香港學媒新聞》學生記者，港警稱其記者證不在警方名單傳媒機構之列；5名學媒記者中有2人分別為12及17歲未成年人，被帶上警車。

    另外，油麻地碧街一名18歲少年因沒帶身份證被港警帶上警車，但隨行友人獲得放行，《立場新聞》引述當事者友人說法，表示2人只是外出逛街，路過時突然被港警要求截查。

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