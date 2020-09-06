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    九龍遊行下午展開 黃之鋒現身：現無人能確保自己安全

    黃之鋒在遊行地點附近的酒店現身，吸引大批媒體包圍採訪。（彭博）

    黃之鋒在遊行地點附近的酒店現身，吸引大批媒體包圍採訪。（彭博）

    2020-09-06 15:10:45

    〔即時新聞／綜合報導〕原訂今（6日）舉行的香港立法會選舉，因疫情緣故，港府宣布延期1年，有香港人不滿投票延期，號召今展開「和勇九龍大遊行」，港警已警告相關遊行未獲批准，揚言執法「絕不手軟」，已派出2000警力在各區戒備，而香港民運人士黃之鋒也現身附近的酒店。

    《香港01》報導，港民透過網路號召在今下午2點於九龍區遊行，強調「不分和勇」，除了反國安法、反對藉疫情押後選舉，也反對中、港當局聯手力推有健康疑慮的「健康碼」；不過港警已持續警告，活動未獲得警方的不反對通知書，參與組織、煽惑他人加入或非法集結，均恐觸犯《公安條例》，最高可求處五年徒刑，強調屆時抓人「絕不手軟」。

    港警派出2000警力嚴陣以待，除遊行地點所在的西九龍外，其他各區都有戒備，以防示威者突發「轉場到其他地區」，而港警已在旺角銀行中心外以違反599G條例（《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》），對多名群聚的學生、記者開單。

    而前香港眾志秘書長黃之鋒也在九龍區的逸東酒店門外出現，他身穿胸口印有「香港加油」的黑色T恤，接訪時稱，對於今外號「快必」的香港民主派政黨「人民力量」副主席譚得志，遭香港國安處人員上門逮捕，認為現時已無人能確保自己人身安全，但他仍有責任做好倡議。

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