不僅當面嗆王毅！ 外媒捕捉德國外長「肢體語言超有戲」

德國外長馬斯（右）1日與王毅會面後，在會後記者會上針鋒相對，對於王毅（左）出言恐嚇捷克，馬斯強調，歐洲人尊重國際夥伴，但我們也希望獲得同樣的尊重，「威脅不適合這裡」。（歐新社）

2020-09-06 00:37:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅近日訪問歐洲，因捷克參議院議長訪台議題恐嚇捷克「將付出代價」，遭德國外長馬斯（Heiko Maas）當面警告「威脅不適合這裡」，雙方針鋒相對。有外媒捕捉雙方會面時馬斯的肢體語言超有戲，網友則認為「馬斯很不屑」、「好像看到前任那種噁心的感覺」。

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣，中國外交部長王毅竟出言恐嚇捷克「將付出代價」，卻在本月1日和馬斯會面時遭洗臉，被馬斯當面警告「歐洲人尊重國際夥伴，但我們也希望獲得同樣的尊重」，更說「威脅不適合這裡」。

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《自由亞洲電台》也整理這次馬斯與王毅見面，以及過往馬斯和王毅的鏡頭比較的影片。1日馬斯等待王毅到來時，雙手隨意插著口袋，雖然王毅抵達時馬斯變成標準接待動作，但表情和態度似乎有些冷淡。

之後兩人進到室內召開記者會時，馬斯一臉不解的盯著王毅，原來兩人站錯位子，雙方趕緊換到正確位置後，王毅馬上比了比桌上的口罩提醒馬斯，「你口罩忘了，要拿回去嗎？」

馬斯見狀露出尷尬的笑容，一個箭步拿回了口罩，但仔細一看，馬斯這拿口罩的身手快狠準，拿了立刻走回自己的位置，丟下口罩時，笑容更是瞬間凝結。相關影片引發網友熱議，紛紛解讀馬斯的表情「拿口罩那一瞬間的鄙夷也寫在臉上」、「出於禮貌的接見，『但我真的不想見這個人』」，更有網友直呼，「馬斯很不屑」、「好像看到前任男/女友那種噁心的感覺」。

《自由亞洲電台》另播放過往畫面，無論今年2月馬斯會面王毅時，還是2018年5月的接待，馬斯都對王毅非常熱絡，甚至去年9月馬斯面對前香港眾志秘書長黃之鋒時，都比這次見到王毅來得放鬆與熱絡。

有外媒整理這次馬斯與王毅見面，以及過往馬斯和王毅的鏡頭比較的影片，只見1日馬斯等待王毅到來時，雙手隨意插著口袋，雖然王毅抵達時馬斯變成標準接待動作，但表情和態度似乎有些冷淡。（圖擷取自《自由亞洲電台》推特）

馬斯一個箭步拿回口罩後的表情引發網友熱議，紛紛解讀馬斯的表情「拿口罩那一瞬間的鄙夷也寫在臉上」、「出於禮貌的接見，『但我真的不想見這個人』」，更有網友直呼「馬斯很不屑」、「好像看到前任男/女友那種惡心的感覺」。（圖擷取自《自由亞洲電台》推特）

《自由亞洲電台》另播放過往畫面，無論今年2月馬斯會面王毅時，還是2018年5月的接待，馬斯都對王毅非常熱絡，甚至去年9月馬斯面對前香港眾志秘書長黃之鋒（圖左）時，都比這次見到王毅來得放鬆與熱絡。（圖擷取自《自由亞洲電台》推特）

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