查到底！追查3000呎高空「飛人」 FBI求助全民

〔即時新聞/綜合報導〕美國洛杉磯國際機場上月30日發生詭異事件,2架民航機先後報告看見一名身穿噴射背包的人飛過飛機旁,事件曝光後,相關單位立刻介入調查。對此,美國聯邦調查局(FBI)洛杉磯分部今日在推特公布一張圈畫出範圍的地圖,表示事發時間在該範圍看到可疑行為者,都可向FBI洛杉磯分部回報,FBI認真看待這次事件,將追查到底。

FBI洛杉磯分部今日在推特PO出一張地圖,表示事發事件時,民航機在710和105號高速公路交界的西北處飛行,FBI並圈畫出聖胡安大道(San Juan Avenue)以東、凡士通大道(Firestone Boulevard )以北和庫達希公園(Cudahy Park)以南的一塊區域,表示在8月30日當天,任何在這塊區域內有看到相關活動者,都應通報FBI。FBI並稱,他們認真看待威脅美國領空的事件,將持續追查此事。

對此,不少網友認真在貼文下方提供訊息,表示8月曾在事發點附近發現不知是氣球還是人類在空中飛行的影像,不過也有網友開玩笑表示「不用找了,我知道誰是犯人,

東尼·史塔克(鋼鐵人)」、「喝了Redbull的人」、「如果我找到人,他的噴射背包可以歸我所有嗎?」

The FBI continues to investgate reports of a #jetpack near #LAX on 8/30. Anyone with info about activity on or above the ground at the location depicted here should call the FBI. The FBI takes seriously events that threaten US airspace & investigates alleged violations #SafeSkies pic.twitter.com/dLZcZeRDuc