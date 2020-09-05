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    首頁　>　國際

    查到底！追查3000呎高空「飛人」 FBI求助全民

    美國2架客機的機長在週日目擊1個穿著噴氣背包的人與客機擦肩而過。客機示意圖。（美聯社檔案照）

    美國2架客機的機長在週日目擊1個穿著噴氣背包的人與客機擦肩而過。客機示意圖。（美聯社檔案照）

    2020-09-05 20:29:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯國際機場上月30日發生詭異事件，2架民航機先後報告看見一名身穿噴射背包的人飛過飛機旁，事件曝光後，相關單位立刻介入調查。對此，美國聯邦調查局（FBI）洛杉磯分部今日在推特公布一張圈畫出範圍的地圖，表示事發時間在該範圍看到可疑行為者，都可向FBI洛杉磯分部回報，FBI認真看待這次事件，將追查到底。

    FBI洛杉磯分部今日在推特PO出一張地圖，表示事發事件時，民航機在710和105號高速公路交界的西北處飛行，FBI並圈畫出聖胡安大道（San Juan Avenue）以東、凡士通大道（Firestone Boulevard ）以北和庫達希公園（Cudahy Park）以南的一塊區域，表示在8月30日當天，任何在這塊區域內有看到相關活動者，都應通報FBI。FBI並稱，他們認真看待威脅美國領空的事件，將持續追查此事。

    對此，不少網友認真在貼文下方提供訊息，表示8月曾在事發點附近發現不知是氣球還是人類在空中飛行的影像，不過也有網友開玩笑表示「不用找了，我知道誰是犯人，

    東尼·史塔克（鋼鐵人）」、「喝了Redbull的人」、「如果我找到人，他的噴射背包可以歸我所有嗎？」

    網友在留言處提供相關資訊。（擷取自推特）

    網友在留言處提供相關資訊。（擷取自推特）

    網友在留言處提供相關資訊。（擷取自推特）

    網友在留言處提供相關資訊。（擷取自推特）

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