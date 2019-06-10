「不排除任何一個國家」FBI助理副局長挺台灣

2019-06-10 11:43

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局與美國聯邦調查局合作，今在台北君悅酒店舉辦「2019第22屆美國聯邦調查局國家學院校友會（FBINAA）亞太區複訊研習營」開幕式，FBI助理副局長保羅阿貝今致辭表示，FBI對印太地區的願景「不排除任何一個國家」，尋求與所有尊重國家主權、公平及自由地決定自己的路線，讓即使最小的國家也有機會興盛發展，免於強國的掠奪。

保羅阿貝說，網路入侵者、犯罪人士和恐怖份子的威脅都是全球關注的議題，如果沒有各位夥伴，就無法對抗這些威脅，透過美國國家學院網絡進行訓練和情資交換非常重要；希望各位能藉此建立合作夥伴網絡，確保印太地區的自由開放。

美國在台協會副處長谷立言致辭則說，台灣不只是美國在執法方面合作最密切的夥伴，也完全支持美國「自由開放的印太地區」願景，大家常聽到美國總統說：「台灣是民主的成功故事，也是世界上一股良善的力量。」台灣是印太區域各國的榜樣，示範了亞洲文化與民主、人權、法治等普世價值，犯罪率也是全球數一數二最低的。

谷立言說，台灣對全球社會有著諸多貢獻，台灣卻仍然被排除在許多國際組織之外，令人遺憾，在今日互聯互通的世界，台灣的缺席不僅對台灣2300萬人民造成危害，也將所有國家置於更大的風險之中，之也是為什麼，台灣能參加FBI的國家學院網絡，對FBI來說是如此重要。

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