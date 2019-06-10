美國FBI校友來台研習 我美女調查官蔡佩汶首亮相

2019-06-10 11:27

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局與美國聯邦調查局合作，今天上午在台北君悅酒店舉辦「2019第22屆美國聯邦調查局國家學院校友會（FBINAA）亞太區複訊研習營」，邀請來自亞太地區20餘國約170多名高階執法官員參加，上週五才剛從FBI結訓返台的美女調查官蔡佩汶，今也首次在螢光幕前亮相。

總統蔡英文今蒞臨開幕式，致辭時全程使用英文表示，台灣大力推動新南向政策，旨在建立一個新的經濟合作發展模式，本次研習營有許多亞太地區國家高階執法官員參加，有助於提升台灣與這些國家的友好合作關係，進一步促進區域和平及安全。

蔡英文說，長久以來，台北兩國關係友好而密切，不僅是經濟夥伴，更共享民主及法治等普世價值，過去數十年來，法務部調查局及內政部警政署均獲邀派員赴美國FBI國家學院受訓，與FBI關係相當緊密，更說明台灣是國際執法社群中不可或缺的一份子。

剛從FBI受訓回來的蔡佩汶，是調查局幹部訓練所調查班第47期結業，台大政治系及企業管理碩士專班畢業，曾任雲林縣調查站、台北市調查處外事站調查官，現於調查局國際事務處服務，英文能力極佳，興趣多元廣泛，除會彈奏鋼琴，還喜愛高爾夫、潛水等運動，文武雙全。

蔡佩汶今分享她在FBI受訓的經過，其中一項訓練「黃磚道」，是10公里的障礙賽，不僅要爬要翻，有的高度是2、3層樓的陡坡及泥巴路，且在這之前學員都不知道會面對什麼障礙，必須當場想辦法解決，每年都會有學員因此受傷，甚至曾有人死亡，挑戰性很高。

蔡佩汶說，她印項最深刻的活動是國際之夜，每個國家的學生代表自己國家，設計一個攤位，提供國家的特色食品及紀念品；當時她們在攤位掛滿了中華民國國旗，外加高粱酒、粽子、珍珠奶茶等，最特別的是皮蛋「thousand years old egg（千歲蛋）」，很多美國人看到名字又害怕又想嘗試，台灣的攤位也因此造成轟動。

本次研習營將一連五天在台北市舉辦，與會人員除有「龍舟體能挑戰賽」外，也將與各國執法官員研討當前執法議題及應對措施，期盼未來能更有效防堵各種跟境犯罪及突發危安案件發生。

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