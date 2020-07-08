FBI：習近平主導「獵狐計畫」 威脅海外華人「回國或自殺」

美國聯邦調查局（FBI）揭露，指中國家主席習近平主導一項名為「獵狐」（Fox Hunt）的計畫。（美聯社資料照）

2020-07-08 08:10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）7日揭露，指中國國家主席習近平主導一項名為「獵狐」（Fox Hunt）的計畫，以反貪腐作為掩飾，抓捕被中共政權視為威脅的海外中國人，有些人因而被威脅「迅速回國或自殺」。

瑞伊7日在華盛頓的智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說，他表示，習近平主導的「獵狐計畫」，從2014年開始以反貪腐運動名義，抓捕在世界各地的海外中國人，包括持不同政見者，以及批評中國侵害人權者。

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他指出，目前有數百名受害者居住在美國，其中許多是美國公民或綠卡持有人，中國企圖迫使他們返回中國，而強迫回國的手段令人震驚。瑞伊舉了其中一個例子說，中國政府派遣一位「間諜」去探視一個美國家庭，那位間諜留下話說，「獵狐計畫」的對象只有2條路可走：「迅速回國或者自殺」。

瑞伊呼籲，如果有人認為已經被中國政府鎖定為「獵狐計畫」的對象，或是中國政府的迫害者，請聯絡當地的FBI辦事處。瑞伊還說，目前正在進行的近5000例FBI間諜案件中，近一半與中國有關。

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