再關一間？ 美媒：中國駐舊金山領館暗藏FBI通緝要犯

圖為中國駐休士頓總領事館。（法新社）

2020-07-23 08:29:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府21日要求72小時內關閉中國駐休士頓總領事館後，美國媒體爆料，中國駐舊金山領事館正在試圖以外交豁免權庇護美國聯邦調查局（FBI）的通緝要犯，顯示這名罪犯非比尋常。

美國新聞網站《Axios》報導，美國政府下令關閉中國駐休士頓總領事館的前一天（20日），FBI向加州北區聯邦法院舊金山分院遞交文件，指唐娟（Tang Juan，音譯）以J-1訪問學者簽證在加州大學戴維斯分校擔任研究員，她在簽證申請書上說自己與中國解放軍沒有任何關係。

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報導提到，FBI在6月20日搜查唐娟的家，發現她在中國空軍軍醫大學工作，而且為現役軍人，唐娟也在當天被FBI問話。6月26日，唐娟被控簽證詐欺。

聯邦檢察官表示，唐娟被搜查和問話後的某一天，進入中國駐舊金山領事館，根據FBI的評估，唐娟目前仍在那裡。檢察官認為，中國駐舊金山領事館為企圖在美國逃避起訴的解放軍官員提供潛在的避風港。

《Axios》報導，如果FBI的評估是正確的，中國駐舊金山領事館決定庇護與中國軍方有關聯的逃犯，是高度挑釁的行為，違反基本的外交慣例。

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