有人在飛！民航機3000呎空中目擊 美國聯邦航空總署說話了

美國2架客機的機長在週日目擊1個穿著噴氣背包的人與客機擦肩而過。客機示意圖。（美聯社檔案照）

2020-09-02 20:08:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯國際機場當地時間週日發生奇怪景象，2架客機先後向塔台報告，看見1名穿著噴氣設備的人從飛機旁邊快速飛過，美國聯邦航空總署（AFF）對此做出回應：「仍然是個謎」。

根據美國國家廣播公司 （NBC）附屬媒體《WBAL-TV》報導，美國航空公司週日1架從費城飛往洛杉磯的班機，機長向塔台報告：「我們剛剛與1個背著噴氣背包的人擦肩而過。」空中交通管制員對此感到震驚，要求飛行員提供更多細節，機長說：「它在3000英尺（約914公尺）高度飛行，距離飛機空中巴士A321僅約300碼（274.32公尺）。」

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不料，不久後天西航空 （SkyWest Airlines）機長也做出相同回報，該名機長說：「我們看到那個傢伙穿著噴氣背包中經過我們。」塔台立刻警告其他航班，因為該名「飛人」在客機路徑上飛行，天西航空機長說，不是每天都可以看到這樣的事件。

洛杉磯警方已經介入調查，聯邦調查局（FBI）對此表示，正在努力確定當時情況。通報案件的美國聯邦航空總署最新回應，尚未發現任何攜帶噴氣背包的人，什麼物體接近飛機仍然是個謎，但在過去兩年來，飛行員、執法人員和公眾對於無機的目擊紀錄急劇增加。

美國聯邦航空總署表示，每月都會收到100多個無人機目擊報告，如果機長的說法屬實，的確有個穿著噴氣背包的人與飛機並肩而行，甚至在商業航線飛行，都是違反美國法律的。

美國國家廣播公司專欄作家，退休美海軍上校史蒂夫·甘亞德（Steve Ganyard）說，噴氣背包若撞及飛機，可能使飛機墜落，「這就是為何當無人機、噴氣背包、空中計程車等技術出現時，人們需要夠負責任地使用它們，別將公眾身陷危險之中。」

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