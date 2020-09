裴洛西做頭髮違反防疫規範 川普嗆要讓她從眾議院打包

2020-09-03 08:08:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西自武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情爆發以來,始終批評美總統川普的防疫政策,但她近日遭爆自己也違反了防疫規範,這讓共和黨和川普逮到機會抨擊裴洛西,川普更稱要把她送出眾議院。

川普在推特上寫道,「在所有店家被迫關門之際,瘋子裴洛西因為讓美髮沙龍店為她開門遭大力批評,且在不斷教育其他人應戴口罩的情況下自己卻沒做到,我們將會奪回眾議院多數席次,讓裴洛西打包走人」、「沙龍店主想必很討厭瘋子裴洛西,讓她進到店裡並把畫面錄下來,這非同小可。」

請繼續往下閱讀...

即便加州及美國境內其他地區逐步放寬商業活動,但舊金山仍禁止沙龍等商家接待顧客。然而,《福斯新聞》取得位於舊金山一間美髮沙龍攝影畫面,可看見裴洛西正在店內做頭髮,且一向在公開場合戴著口罩的裴洛西,在畫面中並沒有把口罩戴好,而是環繞在頸部。

On the left: Nancy Pelosi today shaming Americans, saying "you must wear your mask."



On the right: Nancy Pelosi yesterday violating covid rules for salons and not wearing a mask. https://t.co/vUfa9fsCsT pic.twitter.com/aUveM3Fn9m