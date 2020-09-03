裴洛西做頭髮違反防疫規範 川普嗆要讓她從眾議院打包

美總統川普（左）與眾議院長裴洛西（右）長期不合。（路透）

2020-09-03 08:08:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，始終批評美總統川普的防疫政策，但她近日遭爆自己也違反了防疫規範，這讓共和黨和川普逮到機會抨擊裴洛西，川普更稱要把她送出眾議院。

川普在推特上寫道，「在所有店家被迫關門之際，瘋子裴洛西因為讓美髮沙龍店為她開門遭大力批評，且在不斷教育其他人應戴口罩的情況下自己卻沒做到，我們將會奪回眾議院多數席次，讓裴洛西打包走人」、「沙龍店主想必很討厭瘋子裴洛西，讓她進到店裡並把畫面錄下來，這非同小可。」

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即便加州及美國境內其他地區逐步放寬商業活動，但舊金山仍禁止沙龍等商家接待顧客。然而，《福斯新聞》取得位於舊金山一間美髮沙龍攝影畫面，可看見裴洛西正在店內做頭髮，且一向在公開場合戴著口罩的裴洛西，在畫面中並沒有把口罩戴好，而是環繞在頸部。

On the left: Nancy Pelosi today shaming Americans, saying "you must wear your mask."



On the right: Nancy Pelosi yesterday violating covid rules for salons and not wearing a mask. https://t.co/vUfa9fsCsT pic.twitter.com/aUveM3Fn9m — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 （@TrumpWarRoom） September 1, 2020

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