武漢肺炎》各地出現病患「二度感染」 德專家：不會變成重症

德國專家指出，二度感染武漢肺炎後，病徵不會演變成重症。（美聯社）

2020-09-03 06:55:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港日前出現二度感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的男性病例，而該男是康復後再度感染武漢肺炎，而非一般的「復陽」，被視為是全球首例經科學證明的重複感染病例。而在香港出現首例後，荷蘭、比利時和美國也都宣布國內有發現患者康復後重複感染。對此，德國病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）表示，患者在染病後會有抗體，若康復後再度感染武漢肺炎，就不會出現嚴重病徵。

根據《德國之聲》報導，德羅斯滕接受北德意志電台訪問時指出，武漢肺炎患者在康復後會有抗體，至少可以在現今疫情大流行中起到保護作用，而在個別情況下，患者康復後再次接觸到肺炎病毒後可能出現新的、淺層感染，但不會出現嚴重肺炎。德羅斯滕也認為，過去一段時間有關二次感染的報告十分罕見，並不是常見狀況。

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香港大學微生物學系團隊在公布此病例後也曾提到，當時這名男性患者要不是在入境時被檢測出呈陽性，沒人會發現他再次感染武漢肺炎，原因在於首次感染後免疫記憶還在，病毒可進入人體，但沒有進入肺部顯現出症狀。

另外，研究還證明，該患者在第二次感染後，患者入院5天內就出現了抗體，與第一次感染時相比，具有高度傳染性的時間縮短了，這也代表他具有一定的免疫能力。

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