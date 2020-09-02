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    非洲才宣布根除野生小兒麻痺病毒 蘇丹驚爆新疫情

    蘇丹近日再現小兒麻痺病例，爆發新一波疫情。（美聯社）

    蘇丹近日再現小兒麻痺病例，爆發新一波疫情。（美聯社）

    2020-09-03 00:13:04

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織上週才宣布非洲已根除野生脊髓灰質炎（小兒麻痺）病毒後，卻在本週（1日）發出通報警告，新一波疫情爆發，蘇丹（Sudan）近日又出現小兒麻痺病例，而且與竟與口服疫苗有關，中非和非洲之角地區風險很高，要注意大批人口流動。

    根據《美聯社》報導，WHO表示，蘇丹有2名孩童在3月與4月罹患小兒麻痺癱瘓，最近接種了小兒麻痺症疫苗。疫情調查報告顯示，這些脊髓灰質炎病例與查德（Chad）正在爆發的疫苗衍生株疫情有關，最近又在蘇丹發現了11例。

    WHO指出，蘇丹是交通樞紐，病毒不但在國內傳播，也與鄰國查德彼此傳染，經由基因測序證實，有許多病毒是從查德傳入蘇丹。在極少數情況下，口服疫苗中的活脊髓灰質炎病毒會突變成能夠引發新疫情的形式。目前安哥拉、剛果民主共和國、奈及利亞及尚比亞等數十國都在抵抗這波疫情。

    除此之外，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，WHO於今年4月建議暫時停止大規模的小兒麻痺症疫苗接種計畫，在5月時中止了在非洲38個國家的46項疫苗接種活動，這也使得數百萬名兒童更容易遭受感染。近期已重新啟動疫苗接種，但必須為超過90％的兒童接種疫苗，才能根除小兒麻痺。

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