批杜魯道對中政策錯誤！ 加國保守黨領袖：我當總理勢必強硬

加拿大保守黨黨魁的歐圖爾（Erin O'Toole）1日在《國家郵報》（National Post）投書。（路透資料照）

2020-09-02 11:02:46

〔即時新聞／綜合報導〕8月才剛當選加拿大保守黨黨魁的歐圖爾（Erin O'Toole）1日在媒體投書，批評自由黨籍總理杜魯道（Justin Trudeau）對中國政策錯誤，表示若他擔任加拿大總理，勢必會對中國持態度強硬。

歐圖爾1日在加拿大《國家郵報》（National Post）投書表示，杜魯道在2015年競選總理時，被問到最崇拜的國家時，杜魯道竟說最崇拜中國，因為杜魯道認為，中國的專制方式讓它們能迅速採取行動來達到施政目的。

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文中指出，杜魯道對中國的痴迷並不令人驚訝，數十年來，許多加拿大公司和金融人士不惜一切代價與中國建立更緊密的關係。他們願意迴避中國政府侵犯人權、公然濫用貿易制度與危及國家安全等議題，因為向龐大的中國市場出售產品的利潤是如此豐厚。

歐圖爾積極向加拿大民眾展現作為下任總理的能力。他說，「首先，我最敬仰的國家是我一生致力於服務的國家：加拿大，但是加拿大人應該知道我在中國的立場。我們必須確保加拿大人意識到我們與中共政府的政治分歧，與中國這個國家或其人民無關，數百萬俱有中國血統的加拿大人與我們與北京的外交分歧無關。實際上，絕大多數華裔加拿大人移民加拿大是因為能獲得過去都無法擁有的自由和機會，我們與中國的外交問題不應該導致加拿大人分裂，也不應該對華裔出現任何歧視。」

歐圖爾說，「其次，我希望加拿大人知道，過去4年來我一直在要求對加中關係上採取更嚴肅的外交政策方針。我一直在要求加拿大認真對待網路安全和其他問題，並禁止華為成為我們的5G基礎設施供應商。我長期關注被中國壓迫的維吾爾族人權問題也要求政府要為香港和台灣問題發聲，也對中國操縱聯合國機構表示關切。」

他稱加拿大應該要全面檢視中國現狀，而不是只聽取企業說客的意見，杜魯道的觀點是根據這些圈子告知，而他的觀點是建立在自己的經驗之上。歐圖爾說，「作為一名律師，我調查了中國以外的假冒產品和其他智慧財產權問題；作為一名老兵，我一直在關注中國的軍事擴張及其在北極的野心；作為加拿大人，我認為我們不能僅僅因為我們要增加出口，而忽視人權侵犯和不良行徑。」

歐圖爾強調，從經濟的角度來看，與中國相比，加拿大是一個小國，但就對價值觀和盟友的承諾而言，加拿大是一個大國。歐圖爾說，「加拿大應該堅定不移地與重視自由和尊重國際規範的國家進行自由貿易，而不是討好中國，反而讓貿易有了潛在的傷害。隨著全球貿易體系因疫情而重新調整之際，加拿大必須改變，要從中受益，而不是被事後拖累。」

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