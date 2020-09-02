新書驚爆川普健康有問題 彭斯一度準備接任總統

美總統川普（左）否認身體健康出狀況。右為副總統彭斯。（美聯社）

2020-09-02 07:39:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普就任以來爭議不斷，與他有關的爆料型著作如雨後春筍般冒出。9月1日出版的《唐納川普對決美國》（Donald Trump v. the United States）一書中，驚爆川普在去年一次醫院行程中可能需要在麻醉的情況下接受治療，副總統彭斯甚至做好接任總統的準備。

川普在去年感恩節前夕有一個未公開行程－探訪華特里德軍醫院（Walter Reed hospital），消息曝光後，白宮強調川普僅是做了例行性的年度健康檢查。然而，除非是要飛往戰區，基於安全考量的保密行動，否則美國總統幾乎不可能有媒體界完全不知道的行程。

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由《紐約時報》普立茲獎得主施密特（Michael Schmidt）出版的《唐納川普對決美國》揭露，川普當時到醫院不僅僅是做健康檢查，而是可能得施打麻醉進行後續治療、手術，因此，彭斯已準備好接手總統職權，「在川普前往醫院的幾小時前，白宮西廂辦公室發出訊息，如果川普得施打麻醉，副總統須做好準備暫時接手總統職權。」

對於健康成疑傳聞，川普在推特上反駁：「永遠沒有結束的一天，現在他們試著把你們最愛的總統，也就是我，在當時探訪華特里德軍醫院的事情描述成我有輕度中風」，痛斥又是另一起假新聞。

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