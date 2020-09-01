美國總統大選倒數兩個月 民調逆轉 德媒：川普絕對可能連任

最新民調顯示，川普聲勢急起直追，首次超越民主黨候選人拜登。（法新社）

2020-09-01 05:30:00

拜登支持度 開高走低

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選即將進入倒數兩個月決戰時刻，在民主、共和兩黨的全國代表大會後，民主黨候選人、前副總統拜登大幅領先的趨勢出現明顯轉折。除了親拜登的左派媒體民調顯示雙方差距愈來愈小外，民主研究所／英國《週日快報》最新民調結果，現任總統川普已逆勢超前，獲得四十八％民眾支持，拜登為四十五％，兩人支持率相差三％。而在關鍵的六個「搖擺州」，兩人差距更大，川普為四十九％，拜登為四十二％，川普領先七個百分點。據《德國之聲》分析，川普絕對可能連任。

此外，美國最新賭盤盤勢顯示，賭客、莊家對拜登勝選的信心正快速消退，兩人已呈現五五波，即將黃金交叉。

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最新賭盤 已呈五五波

民主研究所曾經準確預測二○一六年美國大選和英國脫離歐盟結果。《週日快報》報導，最新民調顯示，拜登犯下大錯，川普收穫甚豐。民主研究所所長巴沙姆指出，民主黨人完全誤判「黑人的命也是命」（ＢＬＭ）抗議活動的影響，以及在騷亂和無政府主義抗議活動後，美國人渴望恢復法律和秩序的心態。

六個搖擺州 川普超車

根據這份民調，川普在六個搖擺州中增加一％，拜登則下降一％，兩人在明尼蘇達州的支持率分別是四十八％比四十五％；佛羅里達州是四十七％比四十四％，新罕布夏州為四十七％比四十三％。

此外，《德國之聲》駐華府首席特派員波爾（Ines Pohl）指出，美國選戰正式進入白熱化階段，川普完全可能贏得選戰。她認為，民主黨人無法為那些並非來自華府精英階層的政治新人，提供成長發展的空間，對於很多美國選民而言，這證明當前體制已經崩壞，政界只顧及自身利益。

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