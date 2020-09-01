美大選逼近 駭客攻擊川普競選網站力道升高

電腦程式碼投影在一名電腦使用者剪影上。（路透檔案照）

2020-09-01 23:32:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕隨著美國大選投票日接近，駭客針對這場選舉的活動也顯著提高。提供網路安全防護解決方案的美國公司Cloudflare撰寫的報告指出，駭客已經提高對共和黨總統候選人川普競選活動和商業網站的攻擊力道，有可能是為更大規模攻擊行動做準備。

Cloudflare公司受雇於川普陣營，為大選網路安全提出評估報告，以助川普陣營防範。「路透」1日報導，該公司7月9日發給執行長普林斯（Matthew Prince）等多名高層主管的內部郵件指出，隨著越來越接近大選，攻擊川普網站「次數和複雜程度都正在提高」，6月間達到創紀錄程度，3月15日到6月6日這段期間曾經短暫成功干擾進入這些目標網站。

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電郵內容並未指明發動攻擊的駭客身份，但是指出其中7起攻擊比較嚴重，攻擊對象包括donaldjtrump.com，和一家川普擁有的高爾夫球場網站；攻擊次數和手法複雜度的提高，意味著這些攻擊是在「探測」網站防禦力，了解要使其完全中斷還需要哪些工作，「因此不能排除，攻擊者藉此收集資訊，為進行更複雜攻擊做準備的可能性」。

Cloudflare並未正面回應有關這封電郵內容所述問題，只說對兩黨總統選戰都有提供網路安全服務，「我們發現針對政治候選人的網路攻擊已見增加」。川普和民主黨總統候選人拜登陣營都未回應此事；「川普集團」發言人說，川普的網站並未受網路攻擊而無法連線。

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