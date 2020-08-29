記協抗議陳天柱污衊721元朗報導 港警回信仍不修正指控

去年7月21日，香港元朗站出現身穿白衣、戴口罩的不明人士，持棍械隨機毆打市民。（路透）

2020-08-29 21:59:25

〔即時新聞／綜合報導〕港警本月26日逮捕立法會民主黨議員林卓廷等人，指控其參與去年721元朗暴動。隨後新界北總區刑事總部高級警司陳天柱當天又指控事件當時在元朗站現場直播且被襲擊的《立場新聞》記者，提供的畫面只「偏頗一邊」，讓人誤會該事件是「無差別襲擊」。陳天柱此言一出，馬上引起香港記者協會抗議其無理批評，沒想到只獲港警回應「絕對尊重新聞自由」。

根據《立場新聞》報導，香港新界北總區刑事總部高級警司陳天柱26日的記者會上指控去年7月21日元朗事件發生當下，在現場直播的立場新聞女記者意圖激化事件，因為她的直播明顯偏頗另一方，營造白衣人「無差別襲擊」的景象。另外港警當天提出這項指控時播放出來的畫面，未經任何傳媒機構允許，同樣引起撻伐。

請繼續往下閱讀...

對此，香港記協27日便去函警務處處長鄧炳強，直言不滿陳天柱無理批評傳媒的報導，質疑且嚇阻在場記者提問，要求警方停止污衊傳媒及新聞工作者。

而香港記協今天（29日）表示，警方已經回信，「覆函連同稱謂及日期全文234 字」，信中聲稱「絕對尊重新聞自由和傳媒採訪的權利」，還說港警一直在不影響行動的前提下盡量配合傳媒採訪。針對當天取用的新聞片段未獲同意一事表示「事出倉卒」，日後會多加留意，但回函完全沒有打算修正陳天柱指控立場新聞記者的說法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法