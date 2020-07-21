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    元朗事件周年舉「光復香港」 議員被依違《港版國安法》逮捕

    適逢香港元朗白衣人事件一周年，許多市民今天走上街頭，抗議警方縱容白衣人暴力攻擊示威者，香港警方指控79人涉嫌違反限聚令，另外逮捕5人。圖為香港警方盤查示威者。（法新社）

    適逢香港元朗白衣人事件一周年，許多市民今天走上街頭，抗議警方縱容白衣人暴力攻擊示威者，香港警方指控79人涉嫌違反限聚令，另外逮捕5人。圖為香港警方盤查示威者。（法新社）

    2020-07-21 23:39:54

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（7月21日）適逢香港元朗白衣人事件一周年，有市民號召今天走上街頭，抗議警方去年縱容白衣人暴力攻擊示威者，事後卻毫無作為；對此香港警方指控79人涉嫌違反限聚令，另外逮捕5人，其中2人為立法會民主派議員許智峯與民主派區議員周偉雄，周偉雄更被依違反《港版國安法》嫌逮捕。

    香港警方在臉書表示，今天自下午起，元朗西鐵站及附近商場內均出現人群聚集，涉嫌違反限聚令，也有人展示「光復香港 時代革命」的標語，涉嫌違反《港版國安法》；警方多次警告群停止違法行為，但部分人拒絕聽從警方指示並繼續違法行為，因此警方做出執法行動。

    截至今晚10點，共有79人被警方指控涉嫌違反限聚令，1位52歲男子以涉嫌違反《港版國安法》的罪嫌逮捕、2男1女涉嫌妨礙公務被捕、1男違反宵禁令被捕；港警指出，這5名遭逮捕的人中，有2人是立法會議員和區議員，強調「公職人員理應以身作則，堅守法治」，對於有人身為公職人員作出違法行為，警方感到非常遺憾

    有港媒報導指出，民主派區議員周偉雄因舉「光復香港 時代革命」的標語，被港警以違反《港版國安法》罪嫌逮捕，立法會民主派議員許智峯則被警方以妨礙公務的罪嫌逮捕。

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