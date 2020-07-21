元朗721周年林卓廷想揭發凶徒 遭港警包圍警告違反限聚令

今天剛好是香港元朗721事件一周年，林卓廷等人原本要舉辦記者會，但隨即被港警以違反限聚令包圍控制。（美聯社）

2020-07-21 20:51:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天是香港元朗721事件一周年，為防再有示威事件發生，大批港警在元朗各處戒備。在去年的事件中遇襲受傷的民主黨立法會議員林卓廷原本要在元朗站外舉行記者會，但馬上被港警包圍控制，以違反限聚令「票控」林卓廷。

根據《立場新聞》報導，港警今天一早就在元朗西鐵站內外、大馬路附近佈防，而林卓廷原擬在下午4點於元朗站外聯同其他受害者舉行記者會，公開80多張能夠辨認身分的涉事人士照片。但在記者會開始之前，林卓廷等人拉起「警黑勾結，放生凶徒」的橫額時，港警及警告違反限聚令，之後更衝上前包圍住林卓廷等人，並設封鎖線分隔圍觀人士及記者。

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港警盤查林卓廷等人的身分逾15分鐘，期間有警員警告林卓廷不要帶頭犯法、不要妨害公務。最後林卓廷、民主黨主席胡志偉、副主席尹兆堅、中常委莊榮輝等共8人被票控。

林卓廷事後表示，港警的舉動正反映他們害怕面對自己在721事件那醜惡的面目，以為區區限聚令就能封口。林卓廷更痛批，今天的警力至少有200人，要是去年721事件有今天警力的10分之1，就不會發生憾事，譴責港警非但沒調查事件，反而針對市民的和平記者會，行為相當可恥！

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