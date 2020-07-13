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    關係生變？《香港電台》47年節目《警訊》傳將喊停

    隨反送中運動以來，頻傳港警濫暴新聞。近來，傳出頗獲港警讚揚的《香港電台》長壽節目《警訊》將播映至下月中旬。圖為香港警察今年7月8日正在以警棍驅散示威者。（路透）

    隨反送中運動以來，頻傳港警濫暴新聞。近來，傳出頗獲港警讚揚的《香港電台》長壽節目《警訊》將播映至下月中旬。圖為香港警察今年7月8日正在以警棍驅散示威者。（路透）

    2020-07-14 00:16:11

    〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動期間，頻頻出現港警濫施暴力的新聞，除了對示威者使用過當武力，也多次以水砲車直接攻擊現場記者。而近來傳出，由香港警方和《香港電台》共同策劃的電視節目《警訊》播映47年後恐將喊停。

    過去香港警察形象良好，被視為香港法治的維護者。然而，隨著去年反送中運動演烈，港人「被自殺」事件與港警濫暴事件頻傳，港警與港人的衝突與日俱增，對立也更加壁壘分明，港警稱黑衣示威者為「曱甴（蟑螂）」、「暴民」，或是「廢青」，港人則稱港警為「黑警」。

    頗獲港警讚揚的《香港電台》長壽節目《警訊》傳出將播映至下月中旬。《警訊》自1973年開播，由《香港電台》電視部公共事務組與香港警務處警察公共關係科合作製作，內容包含揭露新型犯罪手法，提高觀眾警覺，以撲滅犯罪行為，並呼籲觀眾擔任線民提供辦案情報，與警方攜手打擊犯罪。

    港警內部刊物更在2008年，適逢該節目的35周年時更給予該節目極高的肯定，「香港電台與警隊多年來合作無間，透過節目宣揚滅罪信息（資訊）」，讓許多事主遇到犯罪案件時能提高警覺而免於受害；更盛讚「節目開創任用警務人員擔任節目主持的先河。此舉除可加強節目的權威性外，也大大提升了警務人員的親民形象」、「今天警察形象親切，與市民攜手滅罪的關係。這些改變，《警訊》製作扮演了一定角色」。

    根據《立場新聞》報導，熟悉該節目製作流程的工作人員指出，節目亦會介紹警隊不同部門，難免披露警方內部情況，例如介紹鐵路警察，就會知道警方的監控影像系統（CCTV）其實可以清楚查看大部分車站的情況。而去年的721元朗白衣人襲擊市民事件中，多名市民表示報警，卻遭掛斷電話，而警方事後則向外宣稱巡視時無異狀，但其實，警方透過監視器可以很清楚當天情況到底是如何。

    知情人士則指出，警方認為與《香港電台》「不再是這種合作模式」。而近來，港警也積極開拓其他宣傳管道，包含由警方自己開設並經營的臉書專頁「香港警察 Hong Kong Police」或是開設Youtube頻道「香港警察 Hong Kong Police」，播放與其他電視台《香港開電視》合作拍攝的「紀錄片」《守護香港的故事》。

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