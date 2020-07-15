香港元朗暴力事件視若無睹？ 警方駁：有便衣提早「視察」

香港地鐵元朗站去年發生「白衣人暴力事件」，許多市民因此受傷，場面混亂，相當驚人。（圖擷取自《香港突發事故報料區》臉書）

2020-07-15 22:52:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港地鐵元朗站去年發生「721白衣人暴力事件」，許多市民因此受傷，場面混亂，相當驚人，至今仍有不少輿論指出警方明明到場卻未制止。港警對此反駁，當天有派「便衣警察」到場「視察」，並聲稱已經逮捕37人，不過這人數和去年12月宣稱的逮捕人數一模一樣。

適逢反送中運動期間的去年7月21日晚上，元朗站發生「無差別襲擊」事件，當時多名身穿白衣男子突然衝入地鐵站，毫無理由地用木棍、藤條等武器，不停地攻擊站內的市民、記者等，不少民眾指出，香港警方「遲遲未到場」，甚至有放縱白衣人濫打嫌移，才導致多位市民受傷。

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元朗事件即將一周年，港警今（15）日在臉書上回報去年的案件進度，指出便衣警察被媒體懷疑行經事件現場卻沒有採取行動，反駁指出，當天元朗警局確實有派便衣警察，但是是到場「視察」以及做風險評估，以便後續部署和行動。

港警表示，目前已經鎖定多名疑犯身分，已經逮捕37人，年齡都介在18至61歲，當中7人已經被控參與暴動、串謀有意圖而傷人等罪嫌，至於部分涉案嫌疑犯則仍在通緝中，強調「不排除更多人被捕」。不過去年11月時警方就曾公布案件進度，當時就已是逮捕37人，12月則起訴至7人，也就是這8個月內警方完全沒有針對案件再起訴、逮捕任何犯案人士。

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