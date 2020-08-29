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    反對派納瓦尼病情好轉 俄羅斯示威高喊「普廷喝茶」

    俄羅斯東部城市喀巴羅甫斯克每週持續進行示威行動，反對普廷政府。（美聯社資料照）

    俄羅斯東部城市喀巴羅甫斯克每週持續進行示威行動，反對普廷政府。（美聯社資料照）

    2020-08-29 14:43:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對黨領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前在機上中毒昏迷多日，醫師28日表示，目前納瓦尼的病情已穩定許多，相關症狀正持續改善中。俄羅斯東部城市喀巴羅甫斯克（Khabarovsk）今（29）日則舉行示威，反對總統普廷（Vladimir Putin）獨裁統治，並高呼要「普廷喝茶」。

    綜合外媒報導，德國夏里特醫院（Charite Hospital）今（29）日發表聲明表示，納瓦尼目前仍收治在重症病房，病情已改善許多，無生命危險，但目前要評估患者中毒的嚴重性或潛在影響仍言之過早。

    夏里特醫院日前已證實，納瓦尼體內有中毒跡象，德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相強森（Boris Johnson）與美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）都向俄羅斯施加壓力，要求對中毒事件進行調查。

    俄羅斯城市喀巴羅甫斯克則在今（29）日再次舉行示威行動，大批示威者遊行高喊「普廷喝茶」（Putin, have some tea），暗示納瓦尼疑似茶水遭下毒，也批評當局意圖壓制反對派聲浪的行為。

    據報導，喀巴羅甫斯克地區首長富爾加爾（Sergei Furgal）今年7月被當局逮捕，隨後當地爆發抗議行動，示威者怒批俄羅斯當局「武力鎮壓」和普廷的「獨裁統治」，要求立即釋放富爾加爾，部分示威者也對普廷聲援白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表達不滿。

    俄羅斯反對黨領袖納瓦尼日前疑似機上茶水遭下毒昏迷多日，醫師28日表示，病情已穩定許多。（路透資料照）

    俄羅斯反對黨領袖納瓦尼日前疑似機上茶水遭下毒昏迷多日，醫師28日表示，病情已穩定許多。（路透資料照）

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