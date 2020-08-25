對反對派領袖投毒？ 克里姆林宮：指控不實

克里姆林宮今日出面澄清政府與納瓦尼（Alexei Navalny）中毒並無關係。（路透資料照）

2020-08-25 22:59:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）中毒一案爆發後，被指稱是幕後兇手的克里姆林宮，今（25）日出面否認，並稱外界的這些指控都是不實的，而政府也不會認真看待這些指控。

《美聯社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在今日表示：「這些指控都是在捕風捉影而已，我們不會因此認真看待它。」、「目前沒有理由針對納瓦尼的案情發起刑事調查，因為納瓦尼的病情可能是由許多原因觸發的。首先應該要釐清的是到底發生了什麼。」

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但佩斯科夫也聲明：「倘若真的發現了某種有毒物質（導致病因），那麼我們就會對此進行調查。」

納瓦尼於上週末被轉移到德國柏林的夏里特（Charité）醫院治療。院方於當地時間星期一證實他們在納瓦尼體內發現了「膽鹼酯酶抑製劑」（Cholinesterase inhibitors）。

膽鹼酯酶抑制劑常被用來治療阿茲海默症以及重症肌無力，但一旦過量造成中毒，則會導致腹瀉、嘔吐、抽搐、肌肉顫抖、腸胃潰瘍等症狀。

倫敦國王學院生物化學毒理學的講師查德·帕森斯（Dr. Richard Parsons）說：「這種物質不僅可以透過多種手段來投毒，毒藥效力也很強大，這就是為什麼它常被用來下毒。」

納瓦尼的發言人吉拉（Kira Yarmysh）今日表示，俄羅斯政府的反應都在預料之中。她在推特上推文：「很明顯，這樁犯罪行為不會被調查，罪魁禍首也一定找不到。但是，我們都心知肚明這是誰指使的。」

То, что преступление не будет по-настоящему расследовано и преступник найден, было очевидно. Впрочем, мы все и так прекрасно знаем, кто он. Но от того, как именно Песков об этом говорит, я сатанею https://t.co/zIHAMyRiXQ via @meduzaproject — Кира Ярмыш （@Kira_Yarmysh） August 25, 2020

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