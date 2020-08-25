俄反對派納瓦尼證實中毒 梅克爾籲全面調查
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前疑似遭人下毒，22日轉往德國的醫院治療，檢查後證實納瓦尼中毒跡象，歐盟官員和德國總理梅克爾（Angela Merkel）皆呼籲俄羅斯全面調查，並強調將追究加害者的責任。
綜合外媒報導，梅克爾與外交部長馬斯（Heiko Maas）發布共同聲明表示，納瓦尼在俄國反對派中佔相當重要的地位，呼籲俄羅斯當局，立即對納瓦尼中毒案展開深度、透明的調查，加害者也應負起責任。
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歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也針對事件發表聲明，強烈譴責俄羅斯意圖危害納瓦尼生命的行為，俄羅斯當局務必立即調查，並強調，俄羅斯人民及國際社會都要求公開納瓦尼中毒案背後的真相。
納瓦尼上週搭機時，疑似茶水遭下毒，昏迷多日，22日經德國非政府組織協助，成功轉往柏林的醫院，德國夏里特醫院（Charite Hospital）24日表示，醫療團隊發現納瓦尼體內存有「膽鹼酯酶抑制劑」（Cholinesterase inhibitors）證實中毒。
納瓦尼被認為是俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的頭號政敵，多次因組織公開集會被當局逮捕調查，2018年的總統選舉更被禁止參選。梅克爾的發言人日前也表示，幾乎可以確定這是蓄意的攻擊，除了為納瓦尼提供醫療照護，也加強醫院周邊維安。