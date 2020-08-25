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    俄反對派納瓦尼證實中毒 梅克爾籲全面調查

    歐盟外長波瑞爾和德國總理梅克爾皆呼籲俄羅斯調查反對派領袖納瓦尼中毒案。（美聯社資料照）

    歐盟外長波瑞爾和德國總理梅克爾皆呼籲俄羅斯調查反對派領袖納瓦尼中毒案。（美聯社資料照）

    2020-08-25 10:19:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前疑似遭人下毒，22日轉往德國的醫院治療，檢查後證實納瓦尼中毒跡象，歐盟官員和德國總理梅克爾（Angela Merkel）皆呼籲俄羅斯全面調查，並強調將追究加害者的責任。

    綜合外媒報導，梅克爾與外交部長馬斯（Heiko Maas）發布共同聲明表示，納瓦尼在俄國反對派中佔相當重要的地位，呼籲俄羅斯當局，立即對納瓦尼中毒案展開深度、透明的調查，加害者也應負起責任。

    歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也針對事件發表聲明，強烈譴責俄羅斯意圖危害納瓦尼生命的行為，俄羅斯當局務必立即調查，並強調，俄羅斯人民及國際社會都要求公開納瓦尼中毒案背後的真相。

    納瓦尼上週搭機時，疑似茶水遭下毒，昏迷多日，22日經德國非政府組織協助，成功轉往柏林的醫院，德國夏里特醫院（Charite Hospital）24日表示，醫療團隊發現納瓦尼體內存有「膽鹼酯酶抑制劑」（Cholinesterase inhibitors）證實中毒。

    納瓦尼被認為是俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的頭號政敵，多次因組織公開集會被當局逮捕調查，2018年的總統選舉更被禁止參選。梅克爾的發言人日前也表示，幾乎可以確定這是蓄意的攻擊，除了為納瓦尼提供醫療照護，也加強醫院周邊維安。

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