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    日企「SkyDrive」飛行汽車 搭載1人試飛成功

    「SkyDrive」飛行汽車在豐田試飛場成功的在空中飛行了約4分鐘的時間。（彭博）

    「SkyDrive」飛行汽車在豐田試飛場成功的在空中飛行了約4分鐘的時間。（彭博）

    2020-08-28 23:59:12

    〔即時新聞／綜合報導〕由豐田汽車、松下電器、美津濃、萬代南夢宮眾多日本企業共同投資的「CARTIVATOR」飛行汽車「SkyDrive」計畫，週五向記者展示了一段影片，展示了試飛成功的狀況。

    《美聯社》報導，影片中，SkyDrive以載員1人，距離地面1至2公尺高的高度，成功的在實驗場所飛行了約4分鐘長的時間。SkyDrive項目負責人福澤知浩透露，他希望飛行汽車能夠在2023年之前融入到現今生活中，但他也提到，他們會以安全性做為第一考量。

    福澤知浩向美聯社表示，全球有100多項飛行汽車的相關產品計畫，但其中只有寥寥少數能成功運載人員。但SkyDrive的這款飛行汽車目前的電力只能維持10分鐘的駕駛，福澤知浩希望能將其動力延長至半小時，這樣就有望發展成一個具有潛力的產品，並外銷至其他市場。

    飛行汽車還需面臨電池尺寸、空中交通管制、相關基礎設施等問題，卡內基美隆大學的教授辛格（Sanjiv Singh）指出，飛行汽車還有許多議題要解決，「假設它售價1000萬美金、假設它只能駕駛5分鐘、假設它不夠穩定，經常掉下來，那麼沒人會購買。」辛格如此表示。

    但有許多專家看好飛行汽車的潛力，他們以萊特兄弟當初發明的航空器，或是促使美國成為「車輪國度」的福特T型車（Ford Model T）來相提並論。一家飛行汽車公司的執行長表示，諸如飛機、手機、自動駕駛等產品，需要花上一段時間融入社會，讓大眾接受它的存在，但飛行汽車可能不需要那麼久的時間就能讓普羅大眾接受。

    由日本眾多企業投資的「SkyDrive」飛行汽車。（彭博）

    由日本眾多企業投資的「SkyDrive」飛行汽車。（彭博）

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