港大防疫專家暫停上節目 主持人：林鄭是「專家殺手」

港大感染及傳染病中心總監何栢良宣布暫別香港商業電台節目《在晴朗的一天出發》，節目主持人們感慨現在香港的政治氛圍讓專業人士不敢多嘴。（圖擷取自「雷霆881 在晴朗的一天出發」臉書）

2020-08-27 21:19:49

〔即時新聞／綜合報導〕港府以防疫為由，要求中共當局協助香港進行全民普篩，但近期香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨穩，不少公衛專家都質疑成效，讓港特首林鄭月娥出來痛斥反對的專家抹黑。港大感染及傳染病中心總監何栢良日前也說，不會參加或協助相關計畫，並宣布暫別其商業電台節目，讓節目主持人十分惋惜，直言林鄭是「專家殺手」，容不下專家意見。

根據《立場新聞》報導，中共中央要協助香港進行全民普篩，但不少醫學與公衛專家都質疑普篩的成效，加上一直存在港人基因樣本送中的疑慮，致使港人普篩意願低。林鄭月娥25日痛斥反對普篩的人士「別有用心」，批評反對的所謂「專家」不停抹黑普篩計畫。

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曾建議港府應向疫情爆發地武漢發出黑色旅遊警示的公衛專家何栢良，這次雖未對普篩提出懷疑，但他表示不會參加及協助政府全民檢測計劃。而過去半年來在香港商業電台的晨間節目《在晴朗的一天出發》分享防疫資訊的何栢良，26日晚上以事情繁忙為由，向電台暫別，同時感謝電台給他這個機會向聽眾分享疫情資訊。

對此，節目幾位主持人都說不相信何栢良有事要忙是主要原因，但也尊重他的決定，透露何栢良勉勵電台「要繼續講真話，面對逆境要平心靜氣」。節目主持人都認為，林鄭日前痛斥公衛專家，且現在香港政治氛圍緊張，像何栢良這樣的專業人士很難暢所欲言，最後無奈選擇噤聲。

節目主持人指出，林鄭不是第一次攻擊專家，稱她是「專家殺手」，製造只有政府官可以說話的一言堂效應，質疑政府是否連專業意見都容不下。

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