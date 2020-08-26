武漢肺炎》試劑不準林鄭仍要普篩！陶傑：重點是港人基因

香港特首林鄭月娥昨（25）日宣布，香港要進行免費武漢肺炎病毒的社區性免費檢測工作。對此，香港作家陶傑指出，中國試劑被瑞典公衛專家指出不精準，但港府仍要強推普篩，動機恐怕不單純，「『檢疫』結果可能錯，但你提供的身份證和基因資料一定真確」。（美聯社）

2020-08-26 22:07:08

〔即時新聞／綜合報導〕不顧中國篩劑老出包！香港特首林鄭月娥昨（25）日在記者會上宣布，香港要進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒的社區性免費檢測工作。對此，「香江才子」作家陶傑指出，中國普篩試劑已被瑞典公衛專家指出出錯率高，但港府仍要強推普篩，動機恐怕不單純，「『檢疫』結果可能錯，但你提供的身份證和基因資料一定真確」。

港首林鄭月娥昨（25）日在臉書發文宣稱，中國政府一直都很關心並積極支持香港特區的抗疫情況，因此從9月1日起，將針對香港進行社區性的病毒檢測。語畢，林鄭月娥也不忘怒罵，「面對中央無私支援香港，那些不斷藉機抹黑中央和破壞特區和中央的關係的人，理應感到羞愧。」

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對此，「香江第一才子」陶傑今（26）日在臉書發文指出，瑞典公共衛生署微生物部門負責人維塞爾（Karin Tegmark Wisell）25日指出，來自中國的武漢肺炎檢測試劑發生錯誤，有3700人被誤判確診，中國產試劑更無法分辨出極少量的病毒與陰性結果。

「『檢疫』結果可能錯，但你提供的身份證和基因資料一定真確。」陶傑指出，即使中國製試劑錯誤率高，港府仍要推普篩，恐怕是別有用心，就算「檢疫」結果可能有誤，但與此同時，港府卻能蒐集到絕對正確的基因資料。

陶傑更冷諷，據港府的說法，現在瑞典衛生署也加入了「抹黑中央」、「國際反林鄭月娥」的勢力，並預料，在社區普篩的場合上，排隊換免費白米的大叔大媽人潮，肯定是口沫四噴地、一邊讚嘆中共恩澤與林鄭恩情，一邊怒罵外國醫師、公衛專家抹黑中國，高聲喧嘩的人群之中，恐怕就有少數普篩試劑檢測不到的隱性確診者。

對於香港親中派指控外國勢力抹黑中國，陶傑表示，瑞典是每年頒發諾貝爾醫學獎給予擁有特殊傑出貢獻人士的文明國家，有一定的專業公信力。

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