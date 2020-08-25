武漢肺炎》港人普篩意願低落 林鄭月娥遷怒專家抹黑計畫

林鄭月娥（見圖）今天痛斥反對普篩的人士「別有用心」，更批評反對的所謂「專家」不停抹黑普篩計畫。（歐新社）

2020-08-25 17:22:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府以防疫為由，要求中共當局協助香港進行全民普篩，然而近期香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情已經趨近回穩，再加上始終有「港人基因樣本送中」的疑慮，另外也有不少醫學與公衛專家質疑普篩的成效；但香港特首林鄭月娥與其他港府官員仍不停加強宣傳，呼籲港民參加普篩行列，林鄭月娥今天（8月25日）更痛斥反對普篩的人士「別有用心」，批評反對的所謂「專家」不停抹黑普篩計畫。

綜合外媒報導，香港「全民自願檢測」計畫將在9月1日開始實施，然而各方皆有專家提出反對意見，政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌指出，自己會參與計畫，但認為未必有大批市民參與，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良及公共醫療醫生協會會長馬仲儀更表明「不會參與，也不會協助」，民間對檢測計畫的意願也低落。

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香港特首林鄭月娥今天早上出席行政會議前接受採訪，強調港府會繼續針對特定群組，包括「高風險群組」繼續進行檢測，更批評有醫學界的人士為政治目的抹黑「全民自願檢測」計畫，痛批這些「所謂專家和醫生」是為了破壞北京當局以及港府的關係；不過被問及「為什麼可以進行百萬人普篩卻不行舉行立法會改選」，林鄭月娥則稱檢測計畫為期兩週，而非單日進行，也會安排民眾在網上登記，因此不會有人群聚集及排隊，強調「將兩者比較是不恰當及不合理」。

先前中國官媒《人民日報》曾發表評論，強調北京當局應香港請求進行支援，派出檢測隊赴港協助檢測，推出支持香港抗疫，「體現中央對香港的關懷和支持，表達內地人民對香港同胞的深厚情誼，祖國內地是香港戰勝疫情的底氣和靠山」，更強調「誰再藉機對內地支援和社區普檢進行污衊、抹黑，企圖阻礙抗疫，就是站在750萬香港市民的對立面，是對香港未來和市民福祉的背叛」，呼籲市民積極參與檢測。

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