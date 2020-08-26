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    武漢肺炎》南韓醫生大罷工 政府嚴令復診否則關3年、吊照

    南韓醫界在今天展開全國大罷診，韓政府嚴令首都圈醫師復工，否則處3年以下有期徒刑或3000萬韓元罰金，恐暫時吊銷從醫資格。（歐新社）

    南韓醫界在今天展開全國大罷診，韓政府嚴令首都圈醫師復工，否則處3年以下有期徒刑或3000萬韓元罰金，恐暫時吊銷從醫資格。（歐新社）

    2020-08-26 11:32:17

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府近期推出醫學院擴招等醫療政策，引發醫界不滿，在政府與醫師協會談判破裂後，醫界在今天展開全國大罷診，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，南韓政府嚴令首都圈醫師復工，否則處3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約新台幣74萬）罰金，恐暫時吊銷從醫資格。

    據《韓聯社》報導 ，南韓政府和大韓醫師協會今晨展開最後談判，一度達成臨時協議，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）穩定前，政府暫停推動醫學院擴招政策，醫界暫停罷診，不料大韓實習醫生協會反對該協議，堅持「政府若不完全撤回擴招計劃則繼續無限期罷診」立場，南韓醫界今起如期展開集體罷診。

    為此，南韓政府發布行政命令反制醫師罷診，求首爾市、京畿道、仁川市等首都圈醫院的醫生和實習醫生立刻返崗複診，韓保健福祉部長官樸凌厚在記者會中表示，對於雙方談判破裂感到遺憾，但鑑於武漢肺炎疫情以首都圈為中心迅速蔓延，不得不採取下達行政命令來保護國民的生命和安全。

    南韓政府下令，首都圈所在的95家醫院所屬實習醫生和職業醫生即刻複診，無正當理由違令者將被處以3年以下有期徒刑或3000萬韓元罰金，或被暫時吊銷從醫資格，將派員赴各大醫院檢查相應醫院急診室、重症患者室的醫生等是否落實複診情況。

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