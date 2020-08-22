武漢肺炎》南韓多間醫院淪陷！護理師確診 院方關閉病房篩檢

南韓多間醫院傳出護理師確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的事件，院方採取緊急關閉病房的措施應對。南韓醫護人員示意圖。（美聯社）

2020-08-22 14:09:30

〔即時新聞／綜合報導〕南韓又爆發新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，這兩天以來單日新增病患都超過了300人，現在又傳出多間醫院發生護理師確診的事件，院方緊急採取關閉病房的措施應對。

據《韓聯社》報導，被指定為傳染病專門醫院（可收治武漢肺炎患者）的慶尚南道馬山醫療中心，驚傳1名20來歲的急診室護理師染疫，院方今（22日）上午關閉了急診室並緊急隔離接觸者，並持續在篩檢相關人士。

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此外，首爾牙山醫院耳鼻喉科病房的1名護理師，於21日深夜11時30分確診武漢肺炎，目前院方已關閉了護理師工作區域的病房，並針對曾有過接觸的患者、職員進行篩檢。

檢疫單位認為，住在首爾江東區的護理師應是被確診的家人所感染的，首爾牙山醫院則強調該名護理師一直都有戴著口罩等防護設備，因此感染他人的可能性很小，不過接觸者都還是轉移到了隔離區進行監控。

同時，京畿道楊平郡的楊平醫院，於今天確認1名醫療助理感染了武漢肺炎，目前醫院已緊急關閉，門診病患全數撤出，只留下60名住院病人和醫護人員，當局正在釐清確診者的感染途徑和接觸人數。

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