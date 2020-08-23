武漢肺炎》愛第一教會稱變「替罪羊」 要控告總理、首爾市長

首爾「愛第一」教會（見圖）表示，將對高級政府官員提起刑事訴訟，稱當局正試圖使教會成為這波疫情爆發的替罪羊。（路透）

2020-08-23 20:07:01

〔即時新聞／綜合報導〕南韓爆發新一波更嚴峻的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，被指是病毒大規模擴散元凶的首爾「愛第一」教會今（23）日開記者會表示，將對高級政府官員提起刑事訴訟，稱當局正試圖使教會成為這波疫情爆發的替罪羊。

《韓聯社》報導，位在首爾城北區的「愛第一」教會的律師指控總理丁世均和首爾代理市長徐正協濫用職權並非法收集個資，將要求檢方對他們提出刑事訴訟。教會律師稱，南韓保健福祉部長朴凌厚禁止教會在教堂內提供實體禮拜，阻礙了宗教活動的權利。律師說，他們也指控首爾警察廳長Jang Ha-hyeon上周非法突襲教會。

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過去10天，「愛第一」教會因相關群聚病例激增而面臨批評，該教會負責牧師全光焄15日帶領教會成員和全國各地的支持者在首爾舉行大型反政府集會。截至今日，已有841例病例與該教會有關。

為了釐清有多少「愛第一」教會的成員參加15日的集會，當局一直在努力獲得成員名單，在法院發布搜查和扣押令後，警方上週五突襲了教會。

在23日記者會上，其中一名律師稱，南韓政府一直在使用「未經科學證實」的方法，以凸顯「愛第一」教會成員染疫的數量。他說，「政府欺騙了人民，用獵巫將隔離檢疫的失敗全歸咎於教會。」

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