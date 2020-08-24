武漢肺炎》南韓醫師與實習醫師大罷工 政府求情擺不平

南韓醫界近期發動全國大罷工，南韓實習醫生協會代表團、南韓醫師協昨日和今日分別會見政府代表進行協商。圖為在首爾國立大學醫院前的罷工抗議活動。（歐新社）

2020-08-24 22:24:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府推出醫學院擴招等政策，引發醫界與實習醫師不滿，21日起發動全國大罷工，但在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度升溫之際，南韓實習醫生協會代表團、南韓醫師協會昨（23）日與今日分別會見國務總理丁世均等政府代表，協商能否在罷工同時醫師持續幫助抵抗疫情，但只與實習醫生代表達成共識，醫師協會仍堅持罷工。

綜合外媒報導，文在寅政府規劃從2022年起的未來10年內，將擴增4千個醫學生的入學名額，並新設立1間公立醫學院。醫界認為擴增入學生名額會降低錄取標準，他們也反對政府打算將傳統醫學與遠距醫療納入課程。

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許多在首爾綜合醫院實習的醫師也加入罷工行動，昨天晚上南韓實習醫生協會代表團會見國務總理丁世均、保健福祉部長官朴淩厚、國務調整室室長具潤哲等官員進行協商。實習醫生協會代表與政府達成共識，將會與地方政府協調防疫工作，但不代表將放棄罷工或復工。政府相關人士則表示，會先努力解決疫情延燒之急，之後再與醫界討論政策問題。

但今天下午國務總理丁世均與南韓醫師協會會長崔大集的會談則沒有如此順利，在會談1個多小時後，仍無達成共識，南韓醫師協會仍堅持罷工。

根據報導，南韓醫師協會宣布在本週將進行第二次罷工，到時候會有更多醫師加入，而總統文在寅在今天召開幕僚會議時表示，他希望醫界能停止罷工罷診行為，在疫情的緊要關頭時，以積極的態度與政府對話解決問題。

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