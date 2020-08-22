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    武漢肺炎》愛第一教會引爆疫情危機 南韓昨派員前往搜查

    首爾城北區的「愛第一」教會集體感染案對南韓防疫工作造成重大負面影響。圖為南韓警方21日駐守在愛第一教會前畫面。（路透）

    首爾城北區的「愛第一」教會集體感染案對南韓防疫工作造成重大負面影響。圖為南韓警方21日駐守在愛第一教會前畫面。（路透）

    2020-08-22 12:51:04

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首都圈接連爆出多起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）集體感染案，近期首爾城北區的「愛第一」教會集體感染案對南韓防疫工作造成重大負面影響。南韓警方與防疫部門在昨日前往愛第一教會搜查，取得不配合防疫的教徒名單。統計至昨日中午，該案相關確診病例已累計至732例。

    南韓「愛第一教會」自12日傳出首例確診，相關病例快速增長，其中包括該教會負責牧師全光焄本人也確診；除不配合政府疫調工作，全光焄更於15日組織反政府示威，遊行也造成疫情擴散，迄今仍有約800名教徒失聯，造成南韓政府投入逾8500名警力追查。

    根據《韓聯社》報導，警方及疾病管理本部工作人員、首爾市和城北區廳公務員在21日晚間，以涉違反《關於預防和管理傳染病的法律》嫌疑，前往位於首爾城北區的愛第一教會搜查，以獲取不配合防疫工作的該教會教徒名單。

    《韓聯社》引述消息稱，事實上，防疫部門從20日下午5時起便對該教會進行長達10個多小時的現場調查，但教會委任律師等堅持要求調查員出示搜查令，並拒絕配合調查工作。

    愛第一教會案截至21日中午12點，累計相關確診病例已增至732例；據該教會相關人士透露，該教會教徒至少有2到3千人，該教會還曾在寄送給「向一土地再開發合作社」的簡訊中稱有4000名教徒，但防疫部門迄今獲得的教徒名單只有900多人，且資訊並不準確。

    南韓今日新增332例武漢肺炎確診病例，累計確診病例1萬7002例，共309例死亡。

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