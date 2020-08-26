美威州抗議延燒3日 被警察連開7槍非裔男下身癱瘓

布雷克遭警槍擊後，威州城市基諾沙爆發示威，城市多處遭蓄意破壞縱火。（美聯社）

2020-08-26 10:42:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州日前傳出警方對非裔男子布雷克（Jacob Blake）連開7槍的事件，律師25日表示，布雷克腰部以下癱瘓，恐再也無法行走。槍擊事件也引發威州城市基諾沙（Kenosha）連日抗議，爆發多起警民衝突，布雷克的父母則呼籲示威者冷靜，恢復和平示威。

律師克魯普表示，布雷克中4彈下身癱瘓，如果要再次行走需要奇蹟。（法新社）

綜合外媒報導，布雷克槍擊案再度點燃美國反種族主義示威，大批評眾走上街頭反對警察暴行，布雷克的父母則譴責以抗議為名的蓄意搶劫、破壞和縱火，呼籲民眾不要為和平的街頭抗議蒙上陰影。警方目前仍未解釋為何向布雷克開槍，法律小組正計畫對警察部門提起訴訟，全案正由威斯康辛州司法部調查。

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布雷克遭警槍擊後，威州城市基諾沙爆發示威，城市多處遭蓄意破壞縱火。（美聯社）

布雷克的母親傑克森（Julia Jackson）25日表示，自己行經這座城市時，發現多處被破壞，傑克森強調，基諾沙的暴力事件和破壞行動不會是布雷克所樂見，呼籲民眾和平示威。

律師克魯普（Benjamin Crump）指出，警方朝布雷克連開7槍，4發子彈命中，其中一槍擊中脊椎，多處內臟和手臂都出現槍傷，器官受到嚴重損害，根據醫院診斷，布雷克下身癱瘓，如果要再次行走需要奇蹟。

克魯普也提到，布雷克的3個兒子餘生很可能受心理問題所苦。據報導，布雷克被警察槍擊時，3名兒子在汽車後座目擊這起事件，當日更是8歲兒子的生日。

威斯康辛州長埃弗斯（Tony Evers）預計在抗議活動延燒第3晚前派遣更多國民兵，防止警民爆發衝突，也再次呼籲示威者保持和平。埃弗斯在聲明中強調，不能讓不公正、系統性的種族主義持續循環，同時對於城市的破壞也必須停止。

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