「歡迎」王毅來訪 荷蘭議員：要談台灣、香港還是維吾爾？

友台荷蘭國會議員范赫沃特。（取自范赫沃特推特）

2020-08-26 00:54:16

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國務委員兼外交部長王毅8月25日至9月1日訪問義大利、荷蘭、挪威、法國和德國等歐洲5國，向來對台友好的荷蘭執政聯盟第二大黨基民黨（CDA）眾議員兼黨外交事務發言人范赫沃特（Martijn van Helvert）推文表示「歡迎」，他寫道，「中國外長王毅訪問荷蘭，要來拯救我們兩國的關係／我也邀請他來國會外交事務委員會坐坐／議題包括台灣、香港、維吾爾族，還有在中國被迫害的基督徒」。

范赫沃特今年年初曾發言力挺台灣加入世界衛生組織（WHO）；4月間，台灣捐贈的60萬片口罩抵達荷蘭時，范赫沃特也推文感謝台灣提供對抗武漢肺炎的重要武器。去年9月，范赫沃特和政治改革黨（SGP）眾議員兼該黨歐盟事務發言人畢蕭（Roelof Bisschop），在眾議院外交委員會共同連署提出動議，籲請荷蘭政府支持台灣參與國際組織及相關事務，不僅以132票比18票的壓倒性票數通過，也創下荷蘭眾議院首次全院表決通過挺台動議紀錄。

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該案主張，荷蘭政府應參照美國及澳洲等國公開支持台灣的做法，在歐盟架構下尋求各種可行方案，支持台灣參與國際組織及相關事務。

???????? The Foreign minister of China Wang Yi visits the Netherlands to save the relation



????I also invite him for a meeting with the Dutch parliamentarians Foreign Affairs



???????? Taiwan, Hongkong ????????, Uyghurs & persecuted Christians are on the agenda#KortelijnmetMartijn #WatOnsBindt pic.twitter.com/3anbmyxRpP — Martijn van Helvert???????????????? （@Martijncda） August 25, 2020

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