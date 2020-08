「歡迎」王毅來訪 荷蘭議員：要談台灣、香港還是維吾爾？

2020-08-26 00:54:16

〔國際新聞中心/綜合報導〕中國國務委員兼外交部長王毅8月25日至9月1日訪問義大利、荷蘭、挪威、法國和德國等歐洲5國,向來對台友好的荷蘭執政聯盟第二大黨基民黨(CDA)眾議員兼黨外交事務發言人范赫沃特(Martijn van Helvert)推文表示「歡迎」,他寫道,「中國外長王毅訪問荷蘭,要來拯救我們兩國的關係/我也邀請他來國會外交事務委員會坐坐/議題包括台灣、香港、維吾爾族,還有在中國被迫害的基督徒」。

范赫沃特今年年初曾發言力挺台灣加入世界衛生組織(WHO);4月間,台灣捐贈的60萬片口罩抵達荷蘭時,范赫沃特也推文感謝台灣提供對抗武漢肺炎的重要武器。去年9月,范赫沃特和政治改革黨(SGP)眾議員兼該黨歐盟事務發言人畢蕭(Roelof Bisschop),在眾議院外交委員會共同連署提出動議,籲請荷蘭政府支持台灣參與國際組織及相關事務,不僅以132票比18票的壓倒性票數通過,也創下荷蘭眾議院首次全院表決通過挺台動議紀錄。

該案主張,荷蘭政府應參照美國及澳洲等國公開支持台灣的做法,在歐盟架構下尋求各種可行方案,支持台灣參與國際組織及相關事務。

???????? The Foreign minister of China Wang Yi visits the Netherlands to save the relation



????I also invite him for a meeting with the Dutch parliamentarians Foreign Affairs



???????? Taiwan, Hongkong ????????, Uyghurs & persecuted Christians are on the agenda#KortelijnmetMartijn #WatOnsBindt pic.twitter.com/3anbmyxRpP