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    在美港人刊廣告 「89.64」文案籲人口普查別填中國人

    有港人團體近日在美國3大城市買下大型廣告看板，除了呼籲港人在接受人口普查時填寫「香港人」而非「中國人」，其中一塊看板更標示89.64度，藉此象徵發生於1989年6月4日的六四天安門事件。（圖擷自臉書）

    有港人團體近日在美國3大城市買下大型廣告看板，除了呼籲港人在接受人口普查時填寫「香港人」而非「中國人」，其中一塊看板更標示89.64度，藉此象徵發生於1989年6月4日的六四天安門事件。（圖擷自臉書）

    2020-08-25 14:24:56

    〔即時新聞／綜合報導〕港人團體近日在美國3大城市買下大型廣告看板，除了呼籲港人在接受人口普查時填寫「香港人」而非「中國人」，其中一塊看板更標示89.64度，藉此象徵發生於1989年6月4日的六四天安門事件。

    美國政府每10年就會進行全國人口普查，今年則是從3月下旬開始，因受疫情影響，預計將進行到9月30日止。在美港人團體「We The Hongkongers」自3月起就開始推動，在今年度的人口普查時於種族一欄填寫「香港人」來取代中國人，希望藉此塑造及強化香港人的身分認同，同時也在官方紀錄上凸顯香港人的數字。據估計，約有20萬港人居住在美國，但從未以「香港人」的名義出現在官方數字。

    「We The Hongkongers」近日在美國3大城市舊金山、洛杉磯及紐約更買下大型廣告看板，除持續呼籲港人在人口普查時填寫「香港人」而非「中國人」，位於舊金山灣區高速公路旁的大型電子看板，上頭更出現一個近似直角的圖形，不過上投標示的角度則是89.64度，以此象徵發生於1989年6月4日的六四天安門事件。文案內容則寫下「看起來像直角（right angle），實際上並不是。填寫香港人（Hongkonger），而非中國人（Chinese）。」

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