香港變「中國製造」延45天實施 港官員：向美方爭取用中國香港

美國下令自9月25日起，出口美國的香港商品，原產地要改為「中國」。香港商經局長邱騰華今表示，美方已應業界要求，將此措施延後45天，至11月9月才實施，又稱將港府正爭取改標「中國香港」等解決方式。（法新社）

2020-08-24 14:20:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國對香港祭出多項制裁和限制措施，包含自9月25日起，出口美國的香港商品，原產地要改為「中國」。香港商務及經濟發展局長邱騰華今（24日）表示，美方已應業界要求，將此措施延後45天，至11月9月才實施，又稱將港府正爭取改標「中國香港」等解決方式。

綜合港媒報導，邱騰華今早在一場網路研討會上表示，美國政府已應業界要求，將原定9月25日實施，輸美香港產品原產地標籤更改為「中國」的措施，延後至11月9月實施。

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邱騰華稱，美國的舉措不公平又野蠻，港府仍等待美方回應，是否有其他解決方式，例如將原產地標籤改為「中國香港」。

邱騰華批評，美國的政策「來意不善」，既沒有必要，也沒有理由，只是為要打擊香港的獨立關稅區地位。

港府日前表示，美國此舉已違反世界貿易組織（WTO）規範，香港將向WTO提出申訴。

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