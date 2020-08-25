王毅訪歐首站抵義大利 羅冠聰赴羅馬籲義外長表態撐香港

羅冠聰直言，義大利有義務維護有關人權的國際協定，呼籲當局趕緊向中國正式表達立場。（圖擷取自臉書）

2020-08-25 20:35:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅今天（25日）開始展開走訪歐洲5國行程，目前流亡海外的香港眾志創黨主席羅冠聰到羅馬與義大利國會參議員馬蘭（Lucio Malan）等人會面，原本希望爭取與義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）見面的機會，似乎未果。但羅冠聰等人還是在義大利外交部外舉牌抗議，呼籲今天與王毅見面的迪馬尤能夠向中國明確表態「撐香港」！

綜合媒體報導，7月30日迪馬尤和王毅已經有過視訊會議，雙方當時就武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情、經濟合作等議題進行過討論。而義大利外交部本月21日宣布，王毅會在25日到羅馬會見迪馬尤，針對華為遭義大利排除在5G電信招標案之外進行協商。

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王毅的歐洲5國行被外界普遍認為是中美關係緊張之際，中國嘗試尋找同盟。對此，由13個國家國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）24日發聲明表示，羅冠聰也會在25日和義大利國會參議員兼IPAC主席馬蘭、全球法治委員會（GCRL）成員哈絲（Laura Harth）等人前往義大利外交部，要求與迪馬尤見面。

羅冠聰表示，歐盟已就《港版國安法》表達強烈立場，義大利兩院議會先前也明確譴責北京當局和香港政府的行為，認定中共違反法治、基本自由和自治區的國際協定，不明白義大利政府為何還不正式表達立場。他也直言，義大利有義務維護有關人權的國際協定，包括保證香港公民自由的《中英聯合聲明》。

與迪馬尤見面的要求似乎沒有得到回應，但羅冠聰等人還是在義大利外交部外舉牌抗議，呼籲迪馬尤能夠當面向王毅表達支持香港的立場。

據悉，迪馬尤是現屆義大利內閣中最親中的部長，但義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）偏向親美。而王毅此行最關心的華為5G議題，決定權還是在總理府手上，因此各界都十分關心王毅會不會和孔蒂會面，畢竟王毅要想宣稱此行有成果，也得先和孔蒂見面才行。

羅冠聰（中）等人今天在義大利外交部外舉牌抗議，呼籲迪馬尤能夠向王毅表態「撐香港」。（圖擷取自推特）

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