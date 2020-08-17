親中港媒聲稱見了張崑陽 羅冠聰打臉：文匯報9成多是假新聞

羅冠聰（右）今天反駁親中港媒《文匯報》報導，強調他在英國未與前「民間外交網絡」發言人張崑陽（圖左）會面，更沒有參與籌備「流亡議會」之類的組織。（資料照，本報合成）

2020-08-17 22:55:05

〔即時新聞／綜合報導〕《港版國安法》上路後，香港民主備受打壓，香港泛民政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰先前為此離開香港至英國避難。親中港媒《文匯報》今（17）日獨家報導，聲稱引述知情人士說法，指稱前「民間外交網絡」發言人張崑陽已經潛逃英國，並和羅冠聰會面，還加入籌備「流亡議會」。對此，羅冠聰公開否認，並反嗆「文匯九成以上報導都是炒作假新聞」。

香港《文匯報》報導稱，「《港版國安法》實施讓囂張的危害國家安全勢力樹倒猢猻散」，並聲稱是引述知情人士爆料，指張崑陽14日已潛逃到英國投靠羅冠聰，「企圖再借西方勢力撐腰繼續進行反華及港獨活動」。

請繼續往下閱讀...

對此，羅冠聰在臉書表示，和Sunny（張崑陽）是好朋友，但為了避免北京透過他的國際工作來扣在港朋友帽子，更容易受到監控，因此在離港後彼此就沒有聯絡。

「暫時未有更多時間心力再去參與或籌建另一個組織，或者爭取來自香港的民意授權。」羅冠聰強調，目前在英國都是以個人身分行事，也和其他港人組織沒聯繫，更暫時沒有計劃加入「流亡議會」之類的組織。

羅冠聰指出，他自視為一個「資源」，能夠向外國新聞媒體、非政府組織（NGO）以及政治人物提供所需的香港及中國資訊或是分析。

羅冠聰認為，香港的抗爭運動還在持續，他會將更多時間精力放在目前的倡議工作上，讓國際社會更明白、清楚香港的狀況，抓緊每個可以影響國際輿論、政治的機會，「為香港爭取及尋找到更好的出路」。

羅冠聰也勉勵張崑陽，指出無論張崑陽去向如何，都相信他一定會繼續為民主運動付出，「在『兄弟爬山』的大綱領下，必然有各人持續奮鬥的位置」。

對於文匯報的爆料，羅冠聰相當不以為然，表示有時文匯報收到北京指示放消息，「九成以上報導都是炒作假新聞」，他更嗆聲「看文匯報會看到腦子壞掉」。

張崑陽過去和羅冠聰相同，都致力於參與國際遊說工作，希望多爭取外界對香港事務的關注與支持，直到《港版國安法》生效他才解散「民間外交網絡」，不過日前香港政府利用港版國安法大幅抓捕周庭、黎智英等人，風聲鶴唳，張崑陽也透露自己遭到多名不明人士跟蹤，且與跟蹤周庭的人相似。

羅冠聰臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法