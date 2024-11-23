巴基斯坦教派衝突再起 32死47傷

巴基斯坦的什葉派穆斯林22日在大城拉合爾街頭呼口號，抗議該國西北部庫藍地區的教派衝突釀成重大死傷。（法新社）

2024/11/23 19:31

〔編譯張沛元／綜合報導〕在巴基斯坦什葉派穆斯林車隊日前在該國西北部遇襲造成重大傷亡後，當地又傳基於報復的教派衝突，至少造成32人死亡與47人受傷。

1名不具名的行政高員23日告訴法新社，什葉派與遜尼派仍在多處持續戰鬥，最新通報稱已有32人死亡，其中遜尼派14人，什葉派18人。

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過去數月來，遜尼派與什葉派穆斯林在與阿富汗接壤的巴國開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）爆發零星戰鬥，已造成約150人死亡。

該省的庫藍（Kurram）地區21日發生2支什葉派車隊在警方戒護下，仍遭槍手襲擊與造成43人死亡的慘案，死者包括7名婦女與3名孩童；數以千計的什葉派穆斯林隔日憤而走上巴國各地街頭抗議。

22日，什葉派穆斯林對庫藍地區的數個遜尼派地點發動報復攻擊。

根據派駐庫藍的1名高階警官，當地時間22日晚間7時（台灣時間同日晚間10時）左右，一群憤怒的什葉派攻擊以遜尼派為主的1處市集，開完火後還放火燒毀整座市集，以及進入附近住宅潑油縱火；初步報告顯示，有300多家商店與100多棟房屋被焚。

庫藍曾是半自治區，多年來的教派暴力衝突已導致數百人死亡。

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