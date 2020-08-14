為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    Google拒與港府直接合作 羅冠聰：對跨國企業有指標作用

    香港眾志創黨主席羅冠聰指出，Google拒絕直接配合港府索取資料此舉，對其他企業有指標性的重大意義，也意味著跨國企業實際上已將視香港為中國「一國一制」之下的地區。（路透）

    香港眾志創黨主席羅冠聰指出，Google拒絕直接配合港府索取資料此舉，對其他企業有指標性的重大意義，也意味著跨國企業實際上已將視香港為中國「一國一制」之下的地區。（路透）

    2020-08-14 23:19:07

    〔即時新聞／綜合報導〕Google證實將停止直接回應港府、港警索取用戶資料的要求，香港日後將與中國其他地區一樣，須透過美國《司法互助條約》來提出申請。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰指出，Google此舉對其他企業有指標性的重大意義，也意味著跨國企業實際上已將視香港為中國「一國一制」之下的地區。

    綜合外電報導，Google母公司Alphabet將停止直接回應港府索取資料的要求。Google表示，日後港警若有索取資料的任何需求，須透過美國的《司法互助條約》提出申請，經由美國司法部處理。此程序將耗時數週或數月，且流程繁複，等同於對香港和中國實施同等待遇。

    羅冠聰對此在臉書發文表示，在港版國安法之後，美國宣布將「香港製造」視為「中國製造」後，近來Google也拒絕港府索取用戶資料的要求，會有如此結果，原因當然都是因為中共政權連番粗暴干預香港法治，而即使港府怎麼辯稱「香港不是中國」，都再也無法使各界信服。

    羅冠聰表示，可別小看此事的重要性，Google的舉措對其他企業有指標作用，此事也意味著，跨國企業實際上已經視香港為中國「一國一制」下的地區。

    另外，羅冠聰指出，Google不少功能如Gmail都可收集GPS定位，Google曾收過其他國家執法部門來信要求提供嫌犯的Gmail定位數據，配合刑事調查，甚至要求Google提供一個範圍內，所有曾出現在現場的用戶，也就是說，如果Google配合港警要求而提供資料，就會變相成協助「黑警」的「另類天眼」。

    羅冠聰也指出，「值得留意，除了刑事調查外，黑警近年亦多番要求Google移除資訊，如2014年黑警曾要求Google刪除一條『黑警打犯』的YouTube影片，但遭拒絕」。但目前仍未知「國安惡法」是否會進一步限縮Google處理與港府相關的內容審查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港人盼有「負分」！ 林鄭月娥民調慘淡 近5成港民給0分
    2020-08-14 21:05

    港人盼有「負分」！ 林鄭月娥民調慘淡 近5成港民給0分
    極力爭取國際支持香港民主運動 張崑陽爆也遭不明人士跟蹤
    2020-08-14 20:53

    極力爭取國際支持香港民主運動 張崑陽爆也遭不明人士跟蹤
    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙

    夜間多尿是病？醫：可能致睡眠障礙
    港生中槍申請法援遭駁回 黃之鋒怒批離譜至極！
    2020-08-14 18:41

    港生中槍申請法援遭駁回 黃之鋒怒批離譜至極！
    Google因應香港國安法 港府索取資料將等同中國處理
    2020-08-14 17:14

    Google因應香港國安法 港府索取資料將等同中國處理
    國際今日熱門
    2020-08-14 06:06

    管到別人家裡去！抖音母公司2年前開始審查印尼新聞

    2020-08-13 23:40

    武漢肺炎》希臘小島難民營首例確診 擁擠衛生差不利防疫

    2020-08-14 00:33

    控中國故意釋放病毒 閻麗夢指出三關鍵：完全毋須隱疫 影片

    2020-08-14 00:24

    笑翻！禁止川普、龐皮歐來看診 香港診所這「制裁」好尷尬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播