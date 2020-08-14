Google拒與港府直接合作 羅冠聰：對跨國企業有指標作用

香港眾志創黨主席羅冠聰指出，Google拒絕直接配合港府索取資料此舉，對其他企業有指標性的重大意義，也意味著跨國企業實際上已將視香港為中國「一國一制」之下的地區。（路透）

2020-08-14 23:19:07

〔即時新聞／綜合報導〕Google證實將停止直接回應港府、港警索取用戶資料的要求，香港日後將與中國其他地區一樣，須透過美國《司法互助條約》來提出申請。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰指出，Google此舉對其他企業有指標性的重大意義，也意味著跨國企業實際上已將視香港為中國「一國一制」之下的地區。

綜合外電報導，Google母公司Alphabet將停止直接回應港府索取資料的要求。Google表示，日後港警若有索取資料的任何需求，須透過美國的《司法互助條約》提出申請，經由美國司法部處理。此程序將耗時數週或數月，且流程繁複，等同於對香港和中國實施同等待遇。

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羅冠聰對此在臉書發文表示，在港版國安法之後，美國宣布將「香港製造」視為「中國製造」後，近來Google也拒絕港府索取用戶資料的要求，會有如此結果，原因當然都是因為中共政權連番粗暴干預香港法治，而即使港府怎麼辯稱「香港不是中國」，都再也無法使各界信服。

羅冠聰表示，可別小看此事的重要性，Google的舉措對其他企業有指標作用，此事也意味著，跨國企業實際上已經視香港為中國「一國一制」下的地區。

另外，羅冠聰指出，Google不少功能如Gmail都可收集GPS定位，Google曾收過其他國家執法部門來信要求提供嫌犯的Gmail定位數據，配合刑事調查，甚至要求Google提供一個範圍內，所有曾出現在現場的用戶，也就是說，如果Google配合港警要求而提供資料，就會變相成協助「黑警」的「另類天眼」。

羅冠聰也指出，「值得留意，除了刑事調查外，黑警近年亦多番要求Google移除資訊，如2014年黑警曾要求Google刪除一條『黑警打犯』的YouTube影片，但遭拒絕」。但目前仍未知「國安惡法」是否會進一步限縮Google處理與港府相關的內容審查。

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