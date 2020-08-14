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    極力爭取國際支持香港民主運動 張崑陽爆也遭不明人士跟蹤

    捕，前「民間外交網絡」發言人張崑陽今天（14日）也表示自己遭到多名不明人士跟蹤，且與跟蹤周庭的人相似。（資料照，記者廖振輝攝）

    捕，前「民間外交網絡」發言人張崑陽今天（14日）也表示自己遭到多名不明人士跟蹤，且與跟蹤周庭的人相似。（資料照，記者廖振輝攝）

    2020-08-14 20:53:46

    〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」強行上路後，中共對香港社運人士的「清算」動作也越發積極。繼壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志副祕書長周庭被捕，前「民間外交網絡」發言人張崑陽今天（14日）也透露自己遭到多名不明人士跟蹤，且與跟蹤周庭的人相似。

    綜合中港媒報導，過去一直參與遊說外國支持香港民主運動的張崑陽，今天透過社群網站說，自己最近遭到至少3名不明人士跟蹤，且和當時跟蹤周庭的可疑人士是同一群人。周庭在被捕前也曾指出，住所外從早到晚都有多名可疑男子，不定時拍攝紀錄她的行蹤，因此張崑陽懷疑跟蹤他的人可能也是國安處人員。

    被捕後獲釋的周庭13日透過YouTube直播對外報平安，也向支持者感謝聲援，坦承被捕時自己完全沒有心理準備，非常不安、恐怖。針對張崑陽稱自己近日也遭跟蹤一事，周庭今天下午也在臉書上分享相關新聞，她寫道，「擔心。這樣的白色恐怖以後還會越來越多，不敢想像。希望所有朋友都一切安好。」

    張崑陽過去極力參與國際遊說工作，希望多爭取外界對香港事務的關注與支持，之後擔任民間外交網路發言人，一直到港版國安法生效，他才宣布辭任發言人並解散組織。

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