美揮制裁大刀 羅冠聰：中共根本沒有對等報復能力！

羅冠聰今天在臉書上表示，被美國制裁得中港官員受到的影響是「災難性的」。（翻攝自臉書）

2020-08-08 21:07:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國7日宣布制裁包括香港特首林鄭月娥在內的中港官員11人，凍結這些人在美資產，讓中方爆氣，港府還有官員嘴硬嗆美方制裁「不痛不癢」。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰形容被制裁官員所受到的影響是「災難性的」，儘管北京當局氣得整天揚言報復，但事實是中共根本沒有對等的反制能力！

林鄭月娥在上月31日談及美方若實施制裁，聲稱自己沒有在美置產，也沒有訪美計畫，對制裁不擔心。但羅冠聰認為，在理解制裁的效力以後，絕對不是林鄭一句「我在美國沒有資產」就能輕輕帶過，他今天在臉書上分析美國制裁可能帶來的後果，以及中共反制的可能性，指出被制裁官員所受到影響是災難性的，輕則所有在銀行的資產被凍結，重則完全沒有金融、專業機關為其服務，且制裁力度都還有很大的上升空間，現在中美緊張關係一再升級，未來勢必有更多制裁名單釋出，羅冠聰警告「今輪有幸逃過一劫的高官黑警要提心吊膽了」！

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羅冠聰表示，依據美國在今年7月14日上路的《香港自治法》，被制裁的門檻低到只要是公務員，便絕對有可能符合資格被制裁，且其他民主國家也很有可能會跟進實施制裁，來表態對香港及中國議題的關注。羅冠聰指出，被列入美國制裁的人，最基本就是在美資銀行戶口、或任何銀行的美元戶口會被凍結，日後都不能使用美元。就算有人想透過美元以外的貨幣進行交易，可幾乎所有大銀行的「銀行過數」都會經總部設在比利時的SWIFT系統，美國絕對有政治籌碼向SWIFT施壓，且這些銀行都擔心受到制裁波及，因為「沒有任何一間銀行可以缺乏美金營運」，沒有人會願意冒險。

再來就是會嚴重影響官員工作和生活，羅冠聰表示制裁最有效的地方在於美國政府有極大的「酌情權」（自由裁量權），這使得外界在這個相對含糊且風險極大的狀況下，選擇避險而拒絕向被制裁人士提供服務，因此以林鄭為例，基本上其信用卡、銀行卡可能報廢，所有美國產品或服務都須透過他人購買，而所有美資保險、投資產品，亦隨之被全面凍結，血本無歸。

面對美方制裁中共雖放話「以牙還牙」，但羅冠聰認為如果中國也像以往一樣對部分美國官員實施制裁，實際上的威懾力有限，因為中國政府根本不可能像美國的長臂政策般規管到國際企業拒絕服務美國官員，在美元霸權底下，中共沒有對等報復的能力。羅冠聰更直言，現在11名中港官員被制裁只是北京當局面對排山倒海問題的其中一小部分，另外還有中資企業在美被全面圍剿，甚至不少國家開始跟進...，「毫無疑問，我們都正在見證大時代；而在這些歷史時刻，我們更須裝備自己，來面對更大的挑戰。」

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