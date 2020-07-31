惹惱港府被發通緝令 羅冠聰：罪名可能只是太愛香港

羅冠聰先前會見美國國務卿龐皮歐，惹惱港府對羅發出通緝令。（圖取自羅冠聰臉書）

2020-07-31 23:59:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國實施「香港版國安法」至7月31日屆滿1個月，港府正式依該法通緝6名「亂港分子」，當中包括「港獨組織香港眾志創黨主席羅冠聰」。羅冠聰因支持香港自由行動、會見美國國務卿龐皮歐因而惹惱港府，他對此回應，「我們的罪名可能只是太愛香港」。

根據中國官媒《中新社》報導，香港警察在「香港版國安法」實施1個月之際，依照該法將對6名香港公民判定為「亂港分子」並正式發出通緝令，當中包括前不久在英國與美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）會面的香港眾志創黨主席羅冠聰。但英國7月21日已經宣布「無限期中止與香港引渡條例」。

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羅冠聰7月31日深夜在臉書回應，完全不知道自己的「罪名」是甚麼，也覺得已無關重要，畢竟欲加之罪，何患無辭？或者最終的答案，只是因為太愛香港。2014年起，從學生領袖當到立法會議員，再變成階下囚，接著參與國際倡議工作，從沒一刻背棄香港人的價值以及民主盼望。

羅冠聰說，若在6年前問起清澀的自己，也許很難相信在2020年中共完全擁毀香港的時空下，自己會身在遙遠的他方，真正的歸家無期，從離港的瞬間已準備流亡海外，現實降臨在眼前時，其實也會失落、無奈和恐懼；在國家機器面前，有誰能真的完全免去恐懼？但人們要如何回應恐懼，卻是可以選擇的。

羅冠聰表示，自己選擇用行動面對，不斷主張香港應有民主、自治，同時外國應對中港侵害人權官員制裁，國際社會也應積極回應新彊集中營、香港自治崩塌等狀況，就算這些倡議讓羅身陷港府通緝令，也都不會改變羅的堅持，連如此溫和的主張都無可容之地，那更突顯中共殘暴治港的荒謬。

羅冠聰說，「我很愛香港，愛她的土地、文化和氛圍，但我更愛香港人的價值，以及每位在這片土地上紮根生存的人的未來。這是遠大於我個人的榮辱得失，以及長期漂泊在外的代價，所以我願意承擔。」羅期盼各界要繼續對抗，白色恐怖，不要自我設限，別立即棄守仍可守護著一定程度自由言論的地方。為了怕有其他人牽連，羅冠聰也重申，自己的行動與任何人無關。

羅強調「我離港後已沒有聯絡我的親人，在此亦正式與他們斷絕關係，不再往來。我亦會在能力範圍內保障自己的安全，希望各位不用擔心。前路茫茫，總有曙光。」

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