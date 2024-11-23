全面杜絕中國威脅 德州州長連下3道行政命令

德州州長艾波特過去1週透過3道行政命令及一封信函，全面圍堵中國對該州人民和基礎設施的危害。（美聯社檔案照）

2024/11/23 18:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國德州州長艾波特（Greg Abbott）21日致函州立機構，以金融及安全風險為由，要求停止對中國的投資，並儘快出售在中國的資產，凸顯美中緊張局勢開始影響全球資本流動。過去1週，艾波特更連下3道行政命令，旨在保護該州人民和基礎設施免受「中國共產黨的潛在威脅」。

《彭博》及《彭博》報導，艾波特在信中指出，中共執政當局的「好戰行為」增加德州在中國的投資風險，因此他指示德州投資實體，禁止在中國進行任何新的國家基金投資，「如果你們目前在中國有任何投資，務必在第一時間撤資」。艾波特還透露，他先前已要求管理近800億美元（約2.62兆台幣）資產的德州大學投資管理公司（UTIMCO）在今年稍早從中國撤資。

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其他州立機構包括德州教師退休系統（TRS），截至8月底管理2105億美元（約6.9兆台幣）資產，包含14億美元（約460億台幣）的人民幣和港幣，以及以最新每股約400港幣計算，市值高達3.85億美元（約127億台幣）的「騰訊控股」股票，這也是TRS的第10大投資部位。據了解，德州政府先前也曾限制公共退休基金與堅持環境、社會和治理原則的華爾街企業做生意。

業者表示，由於中國當局的經濟振興措施令人失望，香港貿易疲軟、市場情緒冷淡，德州的命令更加劇悲觀情緒。新加坡最大證券商大華繼顯（UOB Kay Hian）的香港分公司執行董事梁偉源坦言，儘管知道美國將推出愈來愈多針對中國的政策，但每當出現這類消息，都會打擊香港市場的情緒。

艾波特也在18日簽署一道行政命令，旨在「防止外國對手騷擾或脅迫德州人」，指示該州公共安全部展開調查並逮捕試圖代表中國政府，將異議人士遣返中國的勢力。他說，德州不會容忍中共或其代理人，對超過25萬名合法在德州落地生根的華裔人士，進行騷擾或脅迫。

艾波特19日再簽一道行政命令，旨在「強化州政府」，指示所有向州立機構或公立高等教育機構投標的企業，必須證明其母公司或子公司均不屬於外國敵對政府所有；有權使用關鍵基礎設施的州雇員和承包商將面臨更嚴格的背景調查；州立機構也將被禁止與「外國敵對政府擁有或控制」的企業簽訂合約。此外，該命令還禁止高等教育工作者參與敵對國家的任何外國招聘計畫，並禁止州雇員接受來自敵對國家的餽贈。

艾波特20日又簽一道行政命令，旨在「保護關鍵基礎設施」，指示德州緊急管理部（TDEM）和德州公用事業委員會（PUC）合組工作小組，調查州和地方政府及其他關鍵基礎設施的潛在漏洞並提出改善建議；模擬德州關鍵經濟產業遭到網路攻擊時的回應；以及召集由國家機構組成的委員會，模擬德州電網在遭遇駭攻時的重啟作業。艾波特直言，中國已明確表示，他們有能力攻擊美國關鍵基礎設施。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇反擊艾波特，「我們希望美國有關政客摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止政治操作，停止誣衊抹黑中國」。

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