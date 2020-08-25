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    美兩黨抗中手段不同 共和黨單挑、民主黨結盟

    美國共和黨籍現任總統川普（左）將在11月大選迎戰民主黨的拜登（右）。（法新社檔案照）

    美國共和黨籍現任總統川普（左）將在11月大選迎戰民主黨的拜登（右）。（法新社檔案照）

    2020-08-25 21:48:43

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國本次總統大選期間，中國問題無疑是重中之重，共和及民主兩黨雖在最新黨綱中一致表明，必須遏阻專制中國崛起，包括貿易不公、壓迫人權等方面，但兩黨的方法大異其趣。分析指出，民主黨傾向與民主友邦合作，共同規範中國不當行為，共和黨則採取單邊行動，尤在台灣問題等重大爭執點上，對中國更具針對性。

    美國民主黨日前在全國代表大會公布新黨綱，除了繼續承諾履行《台灣關係法》，支持以符合台灣人民期望和利益的方案，和平解決台海問題外，更刪除「一個中國政策」的表述。不僅如此，黨綱中還大篇幅譴責中國對人權、經濟、國家安全等有害行為，並指導該黨及其盟友如何應對中國威脅。

    共和黨也在新黨綱中指出，美台共享民主、人權、自由市場經濟及法治等理念，將基於《台灣關係法》推動雙方關係，一旦中國企圖以違反和平、對話且未獲台灣民眾同意的方式，解決台海問題，美國將依法協助台灣自我防衛。此外，黨綱中也表明堅定支持台灣取得各項自由貿易協定的地位，以及全面參與國際多邊組織等。

    儘管兩黨在中國問題上立場漸趨一致，並加大挺台力道，但兩黨應對美中衝突的機制大不相同。以貿易問題來說，華府智庫「外交關係協會」（CFR）貿易專家奧登（Edward Alden）直言，民主黨過去著重與中國結盟，但他們過去4年意識到，中國會是長久威脅，不僅在貿易上，各方面皆然。

    智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）貿易政策專家芮恩希（William Reinsch）則說，川普是單打獨鬥，拜登則會嘗試建立抗衡中國的國際聯盟。

    在台灣問題上，川普政府4年來通過多項挺台法案，令許多人相信，川普連任對台灣更有利。然而，分析指出，必須了解這些法案僅是由川普「簽署」，實際上卻是國會兩黨共同催生，而國會兩黨領袖挺台意向均很明確，不論是拜登或川普當選，都將難以否決支持台灣的法案。

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