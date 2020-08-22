美民主黨刪黨綱 葛來儀：拜登勝選總統會重申「一中政策」

美國前副總統拜登（左）已獲民主黨提名角逐總統大選，民主黨2020年版的新黨綱也將「一中政策」刪除，僅保留「台灣關係法」；對此，中國專家葛來儀指出，若拜登在美國總統大選勝出，其執政團隊就會重申「一中政策」。（法新社資料照）

2020-08-22 23:01:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在11月舉行，民主黨21日結束為期四天的全國代表大會，前副總統拜登（Joe Biden）已獲提名角逐總統大選，2020年版的新黨綱也將「一中政策」刪除，僅保留「台灣關係法」；對此，中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，若拜登在美國總統大選勝出，其執政團隊就會重申「一中政策」。

綜合媒體報導，拜登21日正式接受民主黨提名，參選2020美國總統大選，外媒認為，若民主黨候選人拜登當選總統，將延續現任總統川普的路線，對中國採取強硬立場；而民主黨2020年新黨綱移除「恪守一個中國政策」，改為「我們恪守台灣關係法，將繼續支持在符合台灣人民意願和最佳利益下，和平解決兩岸問題」。

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然而，民主黨2020年版黨綱也表示，民主黨對中政策不會訴諸不利己的單方面關稅戰，或是讓自身陷入新冷戰的陷阱，「這些錯誤只會放大中國重要性、過度軍事化美國政策，並傷害美國勞工」。

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長司徒文21日說，民主黨將「一中政策」從黨綱移除，是又好又有智慧的做法，倘若拜登勝選，將會是歷來最為支持台灣的民主黨政府，但強度可能不會到達人們所希望的程度。

根據《自由亞洲電台》報導，針對民主黨在今年罕見下架「一中政策」，美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員葛來儀指出，「若拜登勝選，預期拜登的執政團隊就會重申『一中政策』，因為只有『一中政策』才能有更彈性的解釋與運用空間」。

美國共和黨全國代表大會（Republican National Convention）將在24日舉行，共和黨早在6月時已決定延用2016年版黨綱，內容包含前美國總統雷根（Ronald Reagan）在1982年提出的對台「六項保證」。

《共和黨黨綱》指出，中國領導人要重返「毛澤東路線」，儘管美國歡迎中國留學生、觀光客和投資，讓他們親身體驗美式民主運作，但共和黨反對中國政府控制下的學術和文化行為，並呼籲美國各界與中國的滲透行動劃清界線。共和黨的2016年版本黨綱將延用至2024年。

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